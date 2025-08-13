Taylor Swift revela data de lançamento e capa do novo álbum, The Life of a Showgirl
Novo álbum da cantora sucede o recordista "The Tortured Poets Department", de 2024. Faixas incluem parceria com a cantora Sabrina Carpenter.
Para alegria dos fãs, Taylor Swift está de volta!
Após o sucesso da "The Eras Tour", a cantora estadunidense anunciou oficialmente o lançamento de seu décimo segundo álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl".
Nesta quarta-feira (13/08), foram revelados oficialmente a capa, o encarte, a tracklist e a data de lançamento do disco.
"The Life of a Showgirl" é o primeiro disco da artista desde "The Tortured Poets Department", de 2024, que conquistou o posto de maior estreia de álbum da história do Spotify, com mais de 310 milhões de reproduções em seu primeiro dia.
The Life of a Showgirl: Novo álbum de Taylor Swift vem aí
"The Life of a Showgirl" terá, ao todo, 12 faixas, incluindo a música título, em parceria com Sabrina Carpenter, famosa por seus hits "Espresso" e "Manchild".
Tracklist completa:
1. "The Fate of Ophelia"
2. "Elizabeth Taylor"
3. "Opalite"
4. "Father Figure"
5. "Eldest Daughter"
6. "Ruin the Friendship"
7. "Actually Romantic"
8. "WI$H LI$T"
9. "wood"
10. "CANCELLED!"
11. "Honey"
12. "The Life of a Showgirl" (part. Sabrina Carpenter)
A produção musical fica a cargo da própria Taylor e dos produtores suecos Max Martin e Shellback, que já trabalharam com a artista nos álbuns "Red" (2012), "1989" (2014) e "Reputation" (2017).
O álbum "The Life of a Showgirl" será lançado oficialmente em 3 de outubro, e a pré venda já está disponível neste link.
Nas últimas semanas, rumores da gravação de um novo clipe da cantora circularam na internet. É possível que o vídeo seja lançado antes da data de lançamento ou acompanhando a estreia do álbum.