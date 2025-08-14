fechar
Taylor Swift revela quem foi o "cupido" do namoro com Travis Kelce

A cantora e o jogador contam no podcast "New Heights" como o relacionamento deles começou, com uma ajuda inesperada! Saiba mais sobre isso

Por Alice Lins Publicado em 14/08/2025 às 22:08
Travis Kelce e Taylor Swift
Travis Kelce e Taylor Swift - Reprodução/YouTube

Durante sua participação no podcast "New Heights", apresentado por seu namorado, Travis Kelce, e seu irmão, Jason Kelce, Taylor Swift revelou uma curiosidade sobre o início do relacionamento do casal.

A cantora de 35 anos contou que o técnico de Travis no Kansas City Chiefs, Andy Reid, foi o responsável por uni-los.

A pergunta foi feita por Jason Kelce, que questionou:

"Andy Reid revelou recentemente que foi ele quem armou para vocês. Quão verdadeira é essa revelação do Big Red?". Taylor Swift confirmou a história, afirmando: "Não importa o que Andy Reid diga, vamos ficar de olho. Foi o que aconteceu". Travis Kelce, por sua vez, reforçou a fala da namorada: "Cupido... É. Cupido, Big Red... É tudo a mesma coisa".

Taylor também explicou que já conhecia Andy Reid há tempos, pois ele é amigo de seu pai. "Ele é amigo do meu pai.

Meu pai é o homem mais sociável que já nasceu. Ele é simplesmente um maníaco. Ele faz um amigo em um aeroporto em 1971, tem uma conversa de cinco minutos e ainda fala com aquele cara duas vezes por semana", revelou a cantora.

