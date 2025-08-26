Taylor Swift em Copacabana? Prefeitura do Rio aumenta suspeitas
Após anúncio do noivado de Taylor Swift, post da prefeitura do Rio de Janeiro pode indicar a participação da artista no show Todo Mundo no Rio.
Taylor Swift: do altar para Copacabana?
A cantora estadunidense anunciou oficialmente nesta terça-feira (26/08) seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce.
Em meio ao burburinho causado pela notícia, um tweet da Prefeitura do Rio de Janeiro chamou a atenção dos internautas, gerando especulações sobre uma apresentação da cantora em mais um ano de megashow Todo Mundo no Rio.
Tweet da Prefeitura do Rio associa Taylor Swift a Copacabana
Após o anúncio do noivado de Taylor, a conta oficial da prefeitura fez uma aparente referência à novidade.
Com a associação entre Todo Mundo no Rio e a suposta referência a Taylor que está noiva, há quem ache que o post possa ser um indicativo de que a artista será a próxima atração a se apresentar na Praia de Copacabana, em 2026.
Até o momento, não há confirmação sobre uma apresentação de Taylor no Brasil em 2026. A cantora já se apresentou no Brasil em 2024 com a The Eras Tour.
Nomes como Beyoncé e U2 também já circularam entre os possíveis escolhidos para o Todo Mundo No Rio do ano que vem.
Nos últimos dois anos, os shows de Beyoncé e Lady Gaga trouxeram milhões de espectadores para as areias de Copacabana.