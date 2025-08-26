Luciano Huck muda regra da Dança dos Famosos e surpreende o público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Simplesmente oito participantes foram parar na repescagem da Dança dos Famosos, no último domingo (24): Luan Pereira, David Junior, Nicole Bahls, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, e Manu Bahtidão. Destes, apenas dois vão voltar à competição de dança da TV Globo.

Tudo começou depois que Luciano Huck se surpreendeu com o empate entre os dois grupos e decidiu quebrar uma importante regra da competição dominical.

Para ser justo com todos os participantes do atual elenco da Dança, Huck colocou todos os membros do B e do C para dançar por uma segunda chance na Dança dos Famosos. “Vamos somar as notas das três semanas e o grupo que tiver a menor nota, vai para a repescagem já na próxima semana”, disse.

“Eles vão dançar individualmente na próxima semana, e dois deles vão ser os primeiros eliminados da competição”, explicou o apresentador no palco do Domingão.

