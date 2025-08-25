Nicole Bahls desabafa e revela "pedir a Deus" para melhorar no 'Dança dos Famosos'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora tem sido criticada pelo júri desde a estreia da nova temporada do quadro do programa "Domingão com Huck". Saiba o que ela disse

Clique aqui e escute a matéria

Nicole Bahls, participante do quadro “Dança dos Famosos” do Domingão com Huck, desabafou nas redes sociais sobre sua performance no programa da TV Globo nesta segunda-feira (25).

Desde a estreia da nova temporada do quadro, ela tem sido criticada pelo júri devido a erros na coreografia das apresentações em grupo.

No post publicado no Instagram nesta segunda, a influenciadora falou sobre sua evolução na dança e escreveu um texto motivacional sobre não desistir. Além disso, ela também aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

"Nunca desista de lutar, acreditar e se superar. Mesmo quando muitos quiserem te fazer parar, olhe firme, peça silêncio e lembre-se: existe o nosso tempo... e existe o tempo de Deus, que é perfeito para todas as coisas", escreveu.

"Obrigada por todas as mensagens de carinho! Sintam que nada será capaz de nos fazer desistir dos nossos sonhos. Amo vocês, muito obrigada por todas as mensagens de apoio", continuou.

"Hoje é um novo dia, e com ele vem uma nova chance de tentar de novo. Estou me entregando de corpo e alma e pedindo a Deus pra me ajudar melhorar", completou.

Nicole Bahls está na repescagem do 'Dança dos Famosos' com outros sete participantes.

A próxima etapa da competição será de danças individuais. Ao saber da novidade, ela brincou perguntando de quem iria "colar" agora que não estaria mais se apresentando em grupo.

Veja o post: