Nicole Bahls desabafa e revela "pedir a Deus" para melhorar no 'Dança dos Famosos'
Influenciadora tem sido criticada pelo júri desde a estreia da nova temporada do quadro do programa "Domingão com Huck". Saiba o que ela disse
Nicole Bahls, participante do quadro “Dança dos Famosos” do Domingão com Huck, desabafou nas redes sociais sobre sua performance no programa da TV Globo nesta segunda-feira (25).
Desde a estreia da nova temporada do quadro, ela tem sido criticada pelo júri devido a erros na coreografia das apresentações em grupo.
No post publicado no Instagram nesta segunda, a influenciadora falou sobre sua evolução na dança e escreveu um texto motivacional sobre não desistir. Além disso, ela também aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.
"Nunca desista de lutar, acreditar e se superar. Mesmo quando muitos quiserem te fazer parar, olhe firme, peça silêncio e lembre-se: existe o nosso tempo... e existe o tempo de Deus, que é perfeito para todas as coisas", escreveu.
"Obrigada por todas as mensagens de carinho! Sintam que nada será capaz de nos fazer desistir dos nossos sonhos. Amo vocês, muito obrigada por todas as mensagens de apoio", continuou.
"Hoje é um novo dia, e com ele vem uma nova chance de tentar de novo. Estou me entregando de corpo e alma e pedindo a Deus pra me ajudar melhorar", completou.
Nicole Bahls está na repescagem do 'Dança dos Famosos' com outros sete participantes.
A próxima etapa da competição será de danças individuais. Ao saber da novidade, ela brincou perguntando de quem iria "colar" agora que não estaria mais se apresentando em grupo.
