Cauã Reymond revela que passou mal antes de participar do Domingão com Huck: "Piriri"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ator se divertiu durante participação no "Domingão com Huck" desse domingo (24). Ele foi jurado do quadro "Dança dos Famosos" e revelou piriri

Clique aqui e escute a matéria

Cauã Reymond revelou que passou mal antes de participar do 'Domingão do Huck' desse domingo (24). O ator estava presente no programa da TV Globo como júri do quadro “Dança dos Famosos”.

Na ocasião, o intérprete de César de “Vale Tudo” revelou que teve uma dor de barriga antes do programa da emissora.

“Me deram remédio, estava com piriri”, disse ele.

Além da participação como jurado, Cauã também comentou sobre os rumos do seu personagem na novela Vale Tudo.

“Eu sou fiel telespectador [da novela das nove], decorei até a fala", declarou Luciano Huck.

Cauã Reymond também foi alvo das brincadeiras de Portugal e Ed Gama, que fizeram uma versão cômica da "Dança dos Famosos" chamada "Pança dos Famosos" com cenas de sunga de Cauã em "Vale Tudo" e fotos de outros artistas, como Rodrigo Faro, David Junior e Lucas Leto.

Naomi Campbell fala sobre Cauã Reymond no Domingão

A modelo britânica Naomi Campbell também esteve no Domingão com Huck desse domingo. Ela revelou que conheceu Cauã Reymond em 2001 em um curso de atuação em Nova York.

De acordo com ela, os dois não se viam há muito tempo, mas se reencontraram durante um evento da Dolce & Gabbana em 2024.

“Ele era muito esforçado, eu tenho que dizer. Ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora”, contou a modelo.

Cauã disse que chegou aos Estados Unidos antes de sua estreia na Globo em ‘Malhação’.

“Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí eu conheci a Naomi lá. Fiquei sem falar com essa professora durante 20 anos. E ela, na verdade, foi quem me fez ator”, disse ele.

