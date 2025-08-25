fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Humilhada, Maria de Fátima flagra Odete e César juntos

Jovem vilã ficará chocada ao descobrir que o amante está tendo um caso com Odete Roitman. Saiba o que vai acontecer em breve na novela das nove

Por Marilia Pessoavale tud Publicado em 25/08/2025 às 13:12
F&aacute;tima de Vale Tudo 2025
Fátima de Vale Tudo 2025 - Reprodução/Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) vai descobrir que o seu amante César (Cauã Reymond) está tendo um caso com Odete Roitman (Debora Bloch) em breve em "Vale Tudo", novela da TV Globo.

A jovem vilã, que está grávida e foi expulsa da mansão Roitman após ser flagrada com o modelo por Afonso (Humberto Carrão), agora terá mais uma surpresa desagradável.

A personagem de Bella Campos começa a desconfiar que César poderia estar tendo um caso uma mulher rica surge depois que ele foi embora do apart hotel onde eles costumavam se encontrar.

Nesta segunda-feira (25), a filha de Raquel conversará com Poliana (Matheus Nachtergaele) sobre a aproximação entre César e Odete Roitman e decidirá conferir com os próprios olhos se realmente eles têm algum envolvimento.

Fátima chegará ao hotel e verá os dois. "Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. o que é que está acontecendo aqui, César?", dirá a jovem ambiciosa.

César dirá que está feliz com Odete e Fátima ficará furiosa. Odete não vai se importar e seguirá firme e forte com o modelo.

