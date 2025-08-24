Vale Tudo: Maria de Fátima é humilhada por Marco Aurélio: "Desesperada"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maria de Fátima sofre mais uma derrota em "Vale Tudo"! A trambiqueira tentará passar a perna em Marco Aurélio, mas levará revés do empresário.

Clique aqui e escute a matéria

Maria de Fátima (Bella Campos) vai enfrentar mais uma humilhação em "Vale Tudo".

Após ser desmascarada por Afonso (Humberto Carrão) e abandonada por César (Cauã Reymond), a vilã tentará virar o jogo recorrendo à chantagem contra Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Após chantagem, Maria de Fátima é humilhada

Fátima irá até Marco Aurélio para tentar tirar o pé da lama, mas, em vez de conseguir dinheiro, sairá derrotada.

Determinada, ela aparecerá de surpresa no apartamento do executivo e exigirá uma boa quantia em troca de silêncio, revela o site Notícias da TV.

O plano da golpista é ameaçar revelar a famosa mala com US$ 1 milhão que ele roubou da TCA e que acabou nas mãos dela após ter estado com Ivan e Raquel.

Arrogante, Fátima acreditará que tem nas mãos o trunfo perfeito para derrubar o rival.

Só que Marco Aurélio não se abalará. Com ironia, ele debochará da chantagem. Afinal, após ter traído Afonso, que credibilidade Fátima teria? "Quer contar pra Odete? Conta. Vamos ver se ela acredita em você".

Fátima e Marco Aurélio serão amantes em Vale Tudo?

Na primeira versão de "Vale Tudo", Maria de Fátima (Gloria Pires) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria) se tornavam amantes na fase final da novela.

Leila (Cássia Kis) descobria o caso dos dois e atirava em Odete (Beatriz Segall) pensando se tratar de Fátima. Ainda não está confirmado se o rumo dos personagens será o mesmo no remake.