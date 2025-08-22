fechar
Resumo das novelas, 23.08: Maria de Fátima confronta César em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima fica sabendo sobre César e Odete. Ela o encontra no quarto de hotel com Odete e confronta os dois. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 22/08/2025 às 17:53
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.

(19h40) Dona de Mim

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho. Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

(21h20) Vale Tudo

Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.

