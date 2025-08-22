Vale Tudo: Maria de Fátima descobre grande segredo de Odete e chantageia a vilã
"Vale Tudo" guarda uma reviravolta e tanto para Maria de Fátima! A filha trambiqueira de Raquel dará a volta por cima às custas de Odete.
Maria de Fátima (Bella Campos) vai dar a volta por cima em Vale Tudo após ser humilhada por Odete (Débora Bloch).
Disposta a se vingar após ser expulsa da mansão da família Roitman por conta da traição a Afonso (Humberto Carrão), ela descobrirá o maior segredo da vilã na narrativa.
Vale Tudo: Maria de Fátima descobre que Leonardo está vivo
Nos próximos capítulos, Fátima se une a Mario Sérgio (Thomás Aquino) para investigar a vilã e acaba descobrindo o maior segredo da ricaça: Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e escondido, sendo cuidado por Ana Clara (Samantha Jones), revela o site Resumo das Novelas.
Ao flagrar o rapaz, Fátima reconhece-o por fotos que já vira na mansão dos Roitman e decide usar a informação para chantagear Odete.
Com a grana em mãos, a filha de Raquel (Taís Araújo) vai ostentar compras caras e até celular novo, despertando a atenção de Mario Sérgio. Fátima, no entanto, mentirá ao comparsa, dizendo que nada descobriu.
As cenas de chantagem devem ir ao ar a partir de 1º de setembro, segundo o site.
O que acontece com Fátima e Odete em Vale Tudo 1988?
A trama da chantagem não existe na versão original, porque o filho de Odete (Beatriz Segall), de fato, havia morrido.
No fim da trama, Odete acaba assassinada por Leila (Cássia Kis), enquanto Maria de Fátima (Gloria Pires) consegue um casamento arranjado com um nobre italiano.