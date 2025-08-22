Vale Tudo: Maria de Fátima descobre grande segredo de Odete e chantageia a vilã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Vale Tudo" guarda uma reviravolta e tanto para Maria de Fátima! A filha trambiqueira de Raquel dará a volta por cima às custas de Odete.

Clique aqui e escute a matéria

Maria de Fátima (Bella Campos) vai dar a volta por cima em Vale Tudo após ser humilhada por Odete (Débora Bloch).

Disposta a se vingar após ser expulsa da mansão da família Roitman por conta da traição a Afonso (Humberto Carrão), ela descobrirá o maior segredo da vilã na narrativa.

Vale Tudo: Maria de Fátima descobre que Leonardo está vivo

Nos próximos capítulos, Fátima se une a Mario Sérgio (Thomás Aquino) para investigar a vilã e acaba descobrindo o maior segredo da ricaça: Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e escondido, sendo cuidado por Ana Clara (Samantha Jones), revela o site Resumo das Novelas.

Ao flagrar o rapaz, Fátima reconhece-o por fotos que já vira na mansão dos Roitman e decide usar a informação para chantagear Odete.

Com a grana em mãos, a filha de Raquel (Taís Araújo) vai ostentar compras caras e até celular novo, despertando a atenção de Mario Sérgio. Fátima, no entanto, mentirá ao comparsa, dizendo que nada descobriu.

As cenas de chantagem devem ir ao ar a partir de 1º de setembro, segundo o site.

O que acontece com Fátima e Odete em Vale Tudo 1988?

A trama da chantagem não existe na versão original, porque o filho de Odete (Beatriz Segall), de fato, havia morrido.

No fim da trama, Odete acaba assassinada por Leila (Cássia Kis), enquanto Maria de Fátima (Gloria Pires) consegue um casamento arranjado com um nobre italiano.