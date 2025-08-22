Vale Tudo: O que acontece com o filho de Maria de Fátima? Descubra final da vilã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Personagem não vai parar com as armações nem após chegar ao fundo do poço. Saiba o que aconteceu com a personagem e o bebê na versão de 1988

Muita gente que está acompanhando o remake de “Vale Tudo” quer saber o que vai acontecer com o filho de Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos da novela.

O bebê que a personagem espera é do amante, César (Cauã Reymond) e isso causa uma reviravolta na vida da jovem. Expulsa da mansão Roitman por Afonso (Humberto Carrão), a vilã ambiciosa vai ter que se virar.

Abandonada por César, Alfonso e até pela mãe, Fátima vai se ver sozinha e sem saber o que fazer.

Na versão de 1988, Fátima (interpretada por Glória Pires) recebe apoio e abrigo de Leila e as duas se tornam mais amigas. Fátima também coloca Marco Aurélio na palma das mãos dela.

Quando o bebê nascer, Maria de Fátima tenta vender a criança a um casal de estrangeiros por 25 mil dólares para conseguir dinheiro rápido. O plano fracassa quando Raquel descobre tudo e consegue recuperar o neto.

O filho de Maria de Fátima passa a ser criado pela avó, Raquel. Perto do fim da novela, Fátima começa a mostrar que mudou e que está tentando ter um emprego comum.

Raquel aceita a filha de volta e ambas cuidam do bebê, mas a vida de Fátima vai mudar novamente no último capítulo da trama.

César volta de uma viagem do exterior e convida Fátima a ter um casamento de fachada com um príncipe italiano, com quem ele tem um caso. Fátima deixa o filho com Raquel e vai embora com César para casar com o gringo.

O remake de 2025 de “Vale Tudo” pode manter a mesma direção do final da versão de 1988, mas é possível que algumas alterações sejam feitas.

