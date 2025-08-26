Quanto custou o anel de noivado de Taylor Swift? Site revela valor milionário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Taylor Swift está noiva! A estrela da música anunciou a novidade ao lado do amado Travis Kelce nesta quinta (26); veja valor estimado do anel.

Taylor Swift vai subir ao altar!

Acostumada a quebrar a internet em sua carreira, a cantora voltou a causar nesta terça-feria (26/08) com o anúncio oficial de seu noivado com Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs.



Além da revelação, um detalhe das fotos do noivado chamaram a atenção: o luxuoso anel usado por Taylor, que pode ter um valor de cair o queixo.

Anel de noivado de Taylor Swift foi avaliado em preço milionário

O ensaio fotográfico do casal em um ambiente florido chamou a atenção do público em todos os detalhes, incluindo pelo anel de Taylor Swift.

Segundo o site Cosmopolitan, a joia é composta de um anel de ouro com diamante, fabricada pela designer de joias Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry.

A publicação estima o valor da peça entre 750 mil dólares e 1 milhão de dólares.

Convertendo para nossa moeda, o valor pode variar de 4 a 5,4 milhões de reais. Até o momento, o valor oficial não foi divulgado pelos pombinhos.

Romance de Travis Kelce e Taylor Swift

Notícias sobre o envolvimento entre Taylor e Travis circulam desde 2023, alguns meses após o fim do romance da cantora com o ator Joe Alwyn.

Nos meses seguintes, o relacionamento foi declarado publicamente, com Travis comparecendo a shows da The Eras Tour de Taylor e a cantora torcendo pelo amado em jogos dos Chiefs.

Há algumas semanas, Taylor compareceu ao podcast oficial de Travis e de seu irmão, Jason Kelce, para anunciar seu novo álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", com lançamento marcado para outubro.

Segundo fãs, algumas músicas recentes de Taylor falam sobre seus sentimentos por Travis, como "So High School" e "The Alchemy".