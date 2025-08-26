fechar
Celebridades |

Quanto custou o anel de noivado de Taylor Swift? Site revela valor milionário

Taylor Swift está noiva! A estrela da música anunciou a novidade ao lado do amado Travis Kelce nesta quinta (26); veja valor estimado do anel.

Por Thallys Menezes Publicado em 26/08/2025 às 21:59
Taylor Swift e Travis Kelce
Taylor Swift e Travis Kelce - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Taylor Swift vai subir ao altar!

Acostumada a quebrar a internet em sua carreira, a cantora voltou a causar nesta terça-feria (26/08) com o anúncio oficial de seu noivado com Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs.

Além da revelação, um detalhe das fotos do noivado chamaram a atenção: o luxuoso anel usado por Taylor, que pode ter um valor de cair o queixo.

Anel de noivado de Taylor Swift foi avaliado em preço milionário

O ensaio fotográfico do casal em um ambiente florido chamou a atenção do público em todos os detalhes, incluindo pelo anel de Taylor Swift.

Segundo o site Cosmopolitan, a joia é composta de um anel de ouro com diamante, fabricada pela designer de joias Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry.

Leia Também

A publicação estima o valor da peça entre 750 mil dólares e 1 milhão de dólares.

Convertendo para nossa moeda, o valor pode variar de 4 a 5,4 milhões de reais. Até o momento, o valor oficial não foi divulgado pelos pombinhos.

Romance de Travis Kelce e Taylor Swift

Notícias sobre o envolvimento entre Taylor e Travis circulam desde 2023, alguns meses após o fim do romance da cantora com o ator Joe Alwyn.

Nos meses seguintes, o relacionamento foi declarado publicamente, com Travis comparecendo a shows da The Eras Tour de Taylor e a cantora torcendo pelo amado em jogos dos Chiefs.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Há algumas semanas, Taylor compareceu ao podcast oficial de Travis e de seu irmão, Jason Kelce, para anunciar seu novo álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", com lançamento marcado para outubro.

Segundo fãs, algumas músicas recentes de Taylor falam sobre seus sentimentos por Travis, como "So High School" e "The Alchemy".

Leia também

Luciano Huck muda regra da Dança dos Famosos e surpreende o público
Dança dos Famosos

Luciano Huck muda regra da Dança dos Famosos e surpreende o público
Raquel Brito se pronuncia após prestar depoimento na delegacia: "Pior dia"
Celebridades

Raquel Brito se pronuncia após prestar depoimento na delegacia: "Pior dia"

Compartilhe

Tags