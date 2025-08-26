Relembre os namorados famosos de Taylor Swift
Clique aqui e escute a matéria
A cantora Taylor Swift anunciou seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 35. Antes do relacionamento com o atleta, a cantora teve uma série de romances com grandes nomes da música e do cinema, muitos dos quais inspiraram suas canções mais famosas.
Principais namorados de Taylor Swift:
Joe Jonas (2008)
Primeiro relacionamento famoso da cantora, aos 18 anos. O namoro terminou em uma ligação de menos de 25 segundos, e Taylor teria feito indiretas para ele no álbum Fearless, incluindo a música Forever & Always.
Taylor Lautner (2009)
Namoraram após contracenar juntos, mas o relacionamento foi breve. A música Back to December é considerada um pedido de desculpas a Lautner.
John Mayer (2009-2010)
Relacionamento curto com o músico 13 anos mais velho que ela. A música Dear John foi inspirada nesse affair e gerou polêmica.
Jake Gyllenhaal (2010-2011)
Namoro rápido com o ator de Donnie Darko e Entre Irmãos. O álbum Red e a versão estendida de All Too Well fazem referência ao relacionamento.
Harry Styles (2012-2013)
Rompimento inspirou músicas do álbum 1989, incluindo Style.
Calvin Harris (2015-2016)
Relacionamento de um ano conturbado, com rumores de traição. A música High Infidelity aborda o término.
Tom Hiddleston (2016)
Romance de três meses iniciado logo após o término com Calvin Harris. Conheceu a família do ator e acompanhou gravações de Thor: Ragnarok.
Joe Alwyn (2017-2023)
Namoro mais longo e discreto da cantora, que durou seis anos. Os álbuns Reputation, Folklore, Evermore e Midnights foram compostos durante o relacionamento, e a música You’re Losing Me reflete o fim da relação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Travis Kelce (2023-atualmente)
Taylor Swift e Travis Kelce confirmaram o romance em setembro de 2023, quando a cantora apareceu para torcer pelo tight end do Kansas City Chiefs em um jogo em casa no Arrowhead Stadium, no Missouri. O anúncio do noivado foi feito dia 26 de agosto de 2025.
O post Relembre os namorados famosos de Taylor Swift foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.