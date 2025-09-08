fechar
Priscilla anuncia que está casada e revela detalhes do relacionamento

Cantora oficializou união de forma discreta com o produtor musical e prefere manter a relação longe dos holofotes da fama; confira tudo!

Por Bianca Tavares Publicado em 08/09/2025 às 11:32 | Atualizado em 08/09/2025 às 11:35
Imagem de Priscilla e André Laudz
Imagem de Priscilla e André Laudz - Reprodução/Instagram

Priscilla surpreendeu os fãs ao anunciar o seu status civil: casada!

A cantora está em um relacionamento com o produtor musical André Laudz desde setembro de 2023 e confirmou que oficializou a união de maneira discreta, sem festa ou divulgação na mídia.

Ao Gshow, Priscilla declarou: "Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!" e reforçou que não pretende organizar uma cerimônia grandiosa. "Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe", explicou.

O relacionamento do casal se intensificou após o noivado em 2024, um ano após o início do romance. André Laudz, natural de Curitiba, tem 33 anos e atua como produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo Tropkillaz, já premiado com Grammy Latino e MTV Millenial Awards Brasil, e foi através do trabalho que o casal se conheceu.

Apesar da discrição, Priscilla e André trocam declarações públicas em datas especiais. No aniversário do produtor, em 26 de junho, a cantora publicou fotos com o marido e uma mensagem cheia de carinho:

"Amo cada detalhe de você; cada mania, cada característica, cada qualidade e cada defeito. Você me deu acesso ao seu mundo e nele eu conheci a pessoa mais fascinante, interessante, verdadeira. Meu amor, meu parceiro, melhor amigo. Te escolho e te celebro todos os dias".

