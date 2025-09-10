fechar
Celebridades | Notícia

Após polêmica com Yuri Lima, mulher da foto republicada se pronuncia

Depois da polêmica de traição, Yuri Lima, namorado da cantora Iza, protagoniza mais uma polêmica de relacionamento; mulher se pronuncia.

Por Bianca Tavares Publicado em 10/09/2025 às 9:21
Imagem de Yuri Lima, Adrielly e Iza
Imagem de Yuri Lima, Adrielly e Iza - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

Depois da internet "flagrar" o perfil de Yuri Lima, namorado de Iza, com uma foto antiga de uma mulher em trajes de banho nos seus republicados (a única foto compartilhada), os internautas passaram a procurar o perfil da desconhecida para entender o que aconteceu.

Adrielly, dona do perfil, passou a ser o centro das atenções na web, levantando suspeitas de um possível envolvimento entre os dois.

Leia Também

O que ela falou?

A atitude do ex-jogador despertou diversos comentários, o que fez com que Adrielly saísse em sua defesa nas redes sociais. De acordo com ela, não há nenhuma relação entre os dois e que tudo não passou de um grande mal entendido.

"Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando 'Iza'. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar. Não existe nenhum contato, nunca falei com ele, não tenho nenhuma relação", afirmou.

Leia também

Mulher se manifesta após ter foto sensual compartilhada por namorado de Iza
Famosas de biquíni

Mulher se manifesta após ter foto sensual compartilhada por namorado de Iza
MTV revela lista completa de vencedores do VMA 2025
Celebridades

MTV revela lista completa de vencedores do VMA 2025

Compartilhe

Tags