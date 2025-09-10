Após polêmica com Yuri Lima, mulher da foto republicada se pronuncia
Depois da polêmica de traição, Yuri Lima, namorado da cantora Iza, protagoniza mais uma polêmica de relacionamento; mulher se pronuncia.
Depois da internet "flagrar" o perfil de Yuri Lima, namorado de Iza, com uma foto antiga de uma mulher em trajes de banho nos seus republicados (a única foto compartilhada), os internautas passaram a procurar o perfil da desconhecida para entender o que aconteceu.
Adrielly, dona do perfil, passou a ser o centro das atenções na web, levantando suspeitas de um possível envolvimento entre os dois.
O que ela falou?
A atitude do ex-jogador despertou diversos comentários, o que fez com que Adrielly saísse em sua defesa nas redes sociais. De acordo com ela, não há nenhuma relação entre os dois e que tudo não passou de um grande mal entendido.
"Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando 'Iza'. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar. Não existe nenhum contato, nunca falei com ele, não tenho nenhuma relação", afirmou.