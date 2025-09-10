5 cores de esmalte perfeitos para apostar em setembro!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste mês de setembro, algumas cores de esmalte estão fazendo mais sucesso que outras. Separamos as melhores para você usar nas unhas!

Neste mês de setembro, vale a pena inovar na paleta de cores.

A seguir, vamos apresentar as melhores cores de esmalte para usar e arrasar por onde passar. Veja agora!

Cores de esmalte para usar em setembro

Imagem de unhas com esmalte pérola. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

1. Mocha Mousse

Segundo o portal A Gazeta, esse esmalte é simplesmente perfeito para as pessoas que desejam um visual mais elegante e versátil.

O marrom claro, eleito a cor do ano, é uma escolha sofisticada para quem deseja algo discreto, mas com personalidade.

2. Vermelho Cereja

O vermelho cereja também está fazendo o maior sucesso.

Essa cor é perfeita para as pessoas que desejam transmitir paixão e energia, além de ser uma ótima opção de unhas para o Natal.

3. Vermelho Tomate

O vermelho tomate traz intensidade e calor para as unhas.

Essa cor é ideal para quem não abre mão de um tom tradicional.

4. Azul Céu

Nada mais refrescante do que o azul céu para remeter às paisagens tropicais e dias ensolarados.

Este tom suave e tranquilizante é perfeito para quem prefere tons mais frios.

5. Verde Lima

Se você quer ousar, o verde lima definitivamente é a cor certa.

Alegre e radiante, esse esmalte combina com estilos despojados.

Experimente esse tom para um visual mais divertido e cheio de personalidade.