Unha | Notícia

5 cores de esmalte perfeitos para apostar em setembro!

Neste mês de setembro, algumas cores de esmalte estão fazendo mais sucesso que outras. Separamos as melhores para você usar nas unhas!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 8:18
Imagem ilustrativa de unhas femininas elegantes com esmalte branco.
Imagem ilustrativa de unhas femininas elegantes com esmalte branco. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

Neste mês de setembro, vale a pena inovar na paleta de cores.

A seguir, vamos apresentar as melhores cores de esmalte para usar e arrasar por onde passar. Veja agora!

Cores de esmalte para usar em setembro

Imagem criada por Inteligência Artificial.
Imagem de unhas com esmalte pérola. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

1. Mocha Mousse

Segundo o portal A Gazeta, esse esmalte é simplesmente perfeito para as pessoas que desejam um visual mais elegante e versátil.

O marrom claro, eleito a cor do ano, é uma escolha sofisticada para quem deseja algo discreto, mas com personalidade.

2. Vermelho Cereja

O vermelho cereja também está fazendo o maior sucesso.

Essa cor é perfeita para as pessoas que desejam transmitir paixão e energia, além de ser uma ótima opção de unhas para o Natal.

3. Vermelho Tomate

O vermelho tomate traz intensidade e calor para as unhas.

Essa cor é ideal para quem não abre mão de um tom tradicional.

4. Azul Céu

Nada mais refrescante do que o azul céu para remeter às paisagens tropicais e dias ensolarados.

Este tom suave e tranquilizante é perfeito para quem prefere tons mais frios.

5. Verde Lima

Se você quer ousar, o verde lima definitivamente é a cor certa.

Alegre e radiante, esse esmalte combina com estilos despojados.

Experimente esse tom para um visual mais divertido e cheio de personalidade.

