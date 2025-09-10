4 unhas de gel elegantes para transmitir sofisticação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está fazendo unhas em gel, mas a criatividade de decoração acabou? Separamos alguns modelos incríveis para copiar e arrasar por onde passar!

Clique aqui e escute a matéria

As unhas elegantes são simplesmente perfeitas para deixar qualquer look sofisticado.

A escolha da cor, do formato e do acabamento faz toda a diferença no visual.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores modelos de unhas para copiar e arrasar. Veja agora!

Unhas de gel elegantes

Imagem ilustrativa de unhas decoradas e bonitas! - Reprodução/ Gabriella Zilma/ Social 1

1. Ondulações

As decorações com ondulações são reconhecidas pela versatilidade e capacidade de transitar entre os diferentes estilos.

2. Flores

Quando a decoração com flores é sua preferida, mas você está cansada das mesmas opções de sempre, a solução é apostar no diferente.

Um exemplo disso é a unha com fundo transparente e pequenos desenhos impressos na lateral.

3. Diversificado

Mesclar elementos diferentes nas unhas não é exatamente uma novidade, mas sempre é tempo de apostar na técnica para colocar a criatividade para jogo.

Segundo o portal Claudia Abril, o segredo está em escolher traçados finos e a mesma cor para todos os desenhos.

4. Elementos 3D

Por fim, os elementos 3D nas unhas estão fazendo o maior sucesso.

Aposte nas decorações mais delicadas, utilizando flores, corações e até mesmo joias.