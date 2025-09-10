4 unhas de gel elegantes para transmitir sofisticação
Está fazendo unhas em gel, mas a criatividade de decoração acabou? Separamos alguns modelos incríveis para copiar e arrasar por onde passar!
As unhas elegantes são simplesmente perfeitas para deixar qualquer look sofisticado.
A escolha da cor, do formato e do acabamento faz toda a diferença no visual.
Nesta matéria, vamos apresentar os melhores modelos de unhas para copiar e arrasar. Veja agora!
Unhas de gel elegantes
1. Ondulações
As decorações com ondulações são reconhecidas pela versatilidade e capacidade de transitar entre os diferentes estilos.
2. Flores
Quando a decoração com flores é sua preferida, mas você está cansada das mesmas opções de sempre, a solução é apostar no diferente.
Um exemplo disso é a unha com fundo transparente e pequenos desenhos impressos na lateral.
3. Diversificado
Mesclar elementos diferentes nas unhas não é exatamente uma novidade, mas sempre é tempo de apostar na técnica para colocar a criatividade para jogo.
Segundo o portal Claudia Abril, o segredo está em escolher traçados finos e a mesma cor para todos os desenhos.
4. Elementos 3D
Por fim, os elementos 3D nas unhas estão fazendo o maior sucesso.
Aposte nas decorações mais delicadas, utilizando flores, corações e até mesmo joias.