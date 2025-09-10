fechar
4 unhas de gel elegantes para transmitir sofisticação

Está fazendo unhas em gel, mas a criatividade de decoração acabou? Separamos alguns modelos incríveis para copiar e arrasar por onde passar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 7:43
Desing dourado de unhas.
Desing dourado de unhas. - Foto: Reprodução/Instagram

As unhas elegantes são simplesmente perfeitas para deixar qualquer look sofisticado.

A escolha da cor, do formato e do acabamento faz toda a diferença no visual.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores modelos de unhas para copiar e arrasar. Veja agora!

Unhas de gel elegantes

Reprodução/ Gabriella Zilma/ Social 1
Imagem ilustrativa de unhas decoradas e bonitas! - Reprodução/ Gabriella Zilma/ Social 1

1. Ondulações

As decorações com ondulações são reconhecidas pela versatilidade e capacidade de transitar entre os diferentes estilos.

2. Flores

Quando a decoração com flores é sua preferida, mas você está cansada das mesmas opções de sempre, a solução é apostar no diferente.

Um exemplo disso é a unha com fundo transparente e pequenos desenhos impressos na lateral.

3. Diversificado

Mesclar elementos diferentes nas unhas não é exatamente uma novidade, mas sempre é tempo de apostar na técnica para colocar a criatividade para jogo.

Segundo o portal Claudia Abril, o segredo está em escolher traçados finos e a mesma cor para todos os desenhos.

4. Elementos 3D

Por fim, os elementos 3D nas unhas estão fazendo o maior sucesso.

Aposte nas decorações mais delicadas, utilizando flores, corações e até mesmo joias.

