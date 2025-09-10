fechar
Unha | Notícia

Unhas em Gel Decoradas: 4 modelos lindos para copiar e arrasar!

Inovar no visual das unhas é sempre uma ótima opção para chamar atenção. Separamos uma listinha com alguns modelos incríveis para você copiar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/09/2025 às 7:19
Imagem ilustrativa de unhas pintadas de vermelho.
Imagem ilustrativa de unhas pintadas de vermelho. - Imagem gerada por Inteligência artificial.

Todo ano as tendências de unhas decoradas prometem!

Neste ano de 2025, alguns modelos estão fazendo mais sucesso de outros.

A seguir, vamos apresentar unhas lindas e bem decoradas para você copiar e arrasar. Veja agora!

Unhas em Gel Decoradas

Imagem criada por Inteligência Artificial
Imagem de unhas vermelho cereja elegantes - Imagem criada por Inteligência Artificial

1. Arte 3D monocromática

Segundo o portal Fashion Bubbles, essa tendência está super em alta. A grande sacada é a personalização total e a criatividade sem fim.

As unhas ganham uma pegada escultural, quase como se fossem verdadeiras obras de arte em miniatura.

Esses modelos costumam ser sofisticados e maduros, deixando aquela arte de unhas exageradas de lado.

2. Tortoise shell nail

Essas são as unhas decoradas no estilo "casco de tartaruga".

O modelo proporciona um visual mais modelo e estiloso, deixando as mãos sofisticadas.

Para seguir esse efeito, você usa um esmalte laranja claro ou caramelo como base e depois faz manchinhas marrons e pretas.

3. Velvet

As unhas decoradas aveludadas seguem fazendo sucesso neste ano de 2025.

Esse modelo de decoração possui um acabamento que parece holográfico e parecem feitas de gel.

É só escolher sua cor favorita e pronto, você está com uma unha futurista nas mãos!

4. Unhas decoradas com joias

Por fim, aposte nas unhas decoradas com joias neste ano de 2025.

Coloque pedrinhas ou outras decorações nas suas unhas e chame atenção pode onde passar!

