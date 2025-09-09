fechar
Cuidados essenciais para unhas fortes e saudáveis durante todo o ano

Saiba como manter suas unhas resistentes, bonitas e livres de danos com hábitos simples e produtos adequados para cada estação

Por Pedro Lima Publicado em 09/09/2025 às 23:49
Imagem ilustrativa de pessoa usando uma lixa de unha com esmalte ao fundo
Imagem ilustrativa de pessoa usando uma lixa de unha com esmalte ao fundo - Pexels - Karolina Kaboompics

Manter unhas fortes e saudáveis vai muito além de escolher a cor do esmalte ou decorar com tendências do momento. Unhas bonitas refletem hábitos de cuidado, alimentação adequada e atenção aos sinais do corpo. Ao longo do ano, diferentes fatores podem influenciar a saúde das unhas: clima seco ou úmido, mudanças de temperatura, exposição a produtos químicos e hábitos diários de higiene.

Unhas ressecadas, quebradiças ou com manchas não apenas comprometem a estética, mas também podem indicar fragilidade ou desequilíbrios internos. O segredo para unhas fortes está na constância: pequenos hábitos aplicados diariamente resultam em grande diferença ao longo do tempo.

Hidratação, proteção contra agressões externas e cuidado com a alimentação são passos essenciais para evitar descamação, fissuras e crescimento irregular. Além disso, perceber sinais de alerta, como alterações de cor ou textura, ajuda a prevenir problemas mais sérios.

Com atenção a esses detalhes, é possível garantir unhas saudáveis que crescem fortes, mantêm a beleza natural e acompanham qualquer rotina, seja ela intensa ou mais tranquila.

Hidratação profunda e rotina de cuidados

Manter as unhas e cutículas hidratadas é essencial para evitar ressecamento e fragilidade. Óleos à base de amêndoas, vitamina E ou jojoba devem ser aplicados diariamente, criando uma barreira protetora que fortalece a matriz ungueal e previne quebras.

Além disso, massagens suaves na base das unhas estimulam a circulação sanguínea local, acelerando o crescimento saudável e garantindo unhas mais resistentes. Uma rotina consistente de hidratação transforma unhas quebradiças em unhas visivelmente fortes e saudáveis.

Proteção e atenção aos fatores externos

Produtos químicos domésticos, detergentes, solventes e exposição contínua à água quente podem danificar a estrutura das unhas. O uso de luvas em tarefas domésticas e cuidados com removedores de esmalte à base de acetona minimizam o impacto desses fatores.

O sol, especialmente no verão, também pode desidratar as unhas e alterar a cor natural, por isso é importante hidratar e proteger, evitando que se tornem frágeis ou amareladas.

Alimentação e suplementação para unhas fortes

A saúde das unhas começa de dentro para fora. Nutrientes como biotina, ferro, zinco e proteínas fortalecem a queratina, responsável pela estrutura da unha, prevenindo quebras e descamação.

Incluir ovos, castanhas, peixe, verduras de folhas verdes e leguminosas na dieta diária garante o fornecimento desses elementos essenciais. Em casos de deficiências nutricionais, a suplementação pode ser recomendada por profissionais, fortalecendo unhas enfraquecidas e estimulando crescimento uniforme.

Cuidado consciente com esmaltes e manutenção

Embora esmaltes embelezem as unhas, seu uso contínuo sem intervalos pode prejudicar a saúde da matriz ungueal. Intercalar esmaltação com períodos de descanso permite que as unhas “respirem”, evitando manchas e enfraquecimento.

Bases fortalecedoras com cálcio ou queratina oferecem proteção extra, criando uma camada protetora que previne descamação e ajuda a manter a estrutura natural. Lixar as unhas de forma suave, sempre no mesmo sentido, evita lascas e fissuras, prolongando a durabilidade do esmalte e o aspecto saudável das unhas.

