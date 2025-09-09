fechar
Avon compartilha 4 dicas de maquiagem infalíveis para realçar peles pretas e pardas

A marca ensina como selecionar produtos e realizar passos a passos que exaltam a luminosidade, o contorno e a versatilidade da maquiagem

Por Samara Cinobio Publicado em 09/09/2025 às 10:44
Mulher negra usando maquiagem Avon
Mulher negra usando maquiagem Avon - Divulgação

A Avon é protagonista no movimento de democratização do acesso à maquiagem para diversos tons de pele, com o poder de realçar ainda mais a beleza da pele preta.

Com isso, a marca ressalta a importância de selecionar produtos cujas cores harmonizem com o tom de pele, realçando cada característica. Afinal, uma maquiagem impecável inicia-se com a escolha dos itens certos.

Pensando nisso, a Avon, líder de maquiagem no Brasil há 15 anos*, compartilha quatro dicas práticas para não errar na hora de escolher os produtos para se maquiar. Confira:

Identifique a base certa com a Avon

Quando a cor da base não é escolhida corretamente, a pele pode ficar com a cor acinzentada ou sem luminosidade.

Por isso, é importante identificar a tonalidade correta. Por isso, o passo ideal é encontrar é identificar o seu subtom. Peles negras, assim como as caucasianas e amarelas, podem ter subtons quentes, frios ou neutros.

Detalhe: é importante testar a base na linha do maxilar, de preferência com luz natural, para garantir que o tom combine perfeitamente com a cor do rosto.

Bases com fundo dourado ou neutro costumam proporcionar um acabamento mais natural e iluminado, evitando o efeito acinzentado.

Também vale entender qual tipo de base você prefere: matte, semi matte ou radiante, em formato líquido, compacto ou em bastão.

Lembrando que a Avon possui uma pantoneira com opções de variedade para você encontrar a base para chamar de sua.

Invista no corretivo perfeito e de longa duração

Para disfarçar olheiras e marquinhas, é importante hidratar sempre a pele e escolher um corretivo próximo ao seu tom ou levemente mais claro, evitando tons muito claros que podem causar o efeito “craquelado” ou marcado.

Dê preferência para corretivos que tenham fórmulas de longa duração, e que mantenham a uniformidade mesmo em dias quentes ou muito úmidos. E lembre-se: para que o corretivo não craquele é importante manter a hidratação da pele.

Blush e iluminação

Para realçar o tom da pele preta ou parda na região das bochechas, invista em cores mais vivas e iluminadas como terracota, coral e vinho queimado, que trazem calor e vitalidade.

Esses tons criam um contraste elegante e destacam a profundidade da pele, evitando o efeito apagado. Além disso, invista produtos que performam com qualidade nesse processo, e garantem a pigmentação, como o blush da Avon na cor framboesa.

O iluminador também é um aliado importante para realçar ainda mais a pele e trazer o glow que todo mundo ama! Para peles pretas e pardas, o ideal são iluminadores com fundo dourado, bronze ou cobre, que refletem a luz de maneira suave e realçam os pontos altos do rosto.

Evite tons mais claros de iluminadores para que a pele não fique com o tom acinzentado. Um ótimo produto são os iluminadores da Avon das cores dourado e bronze.

O batom ideal

Que um bocão colorido deixa qualquer look ainda mais poderoso, nós não temos dúvidas. Mas, e na hora de escolher as cores, quais batons para pele negra mais favorecem os seus lábios?

Para isso, o time da Avon acredita que vale a pena investir em batons com cores intensas e vibrantes, como o batom Avon Power Stay Matte da cor Vermelho Escarlate, o batom Avon Power Stay Preciso da cor Vinho Profundo, o Lip Gloss da cor Marrom Must Have e o lançamento Marrom Cobre Avon Ultra Brilhante.

O lip combo também é uma excelente forma de realçar os lábios do jeito que você preferir, geralmente combinando dois tipos de batons, lápis de boca e gloss para criar diferentes efeitos.

