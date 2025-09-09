Vem aí? ‘Beleza Fatal’ pode ganhar segunda temporada na HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Beleza Fatal, primeira novela original produzida pela HBO Max, possui grandes chances de ganhar uma segunda temporada. A trama, criada e escrita por Raphael Montes, pode ter uma continuação anunciada.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a produtora Coração de Selva, parceira do serviço de streaming, está encaminhando dois novos projetos, incluindo um projeto assinado pelo roteirista Rodrigo Castilho, e a parte dois da trama estrelada por Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli.

Em tempo, a HBO Max anunciou, em junho, que vai lançar dois novos episódios com o elenco de Beleza Fatal. A ideia é fazer um especial onde vão reunir elenco e criadores da novela para falar sobre o sucesso da produção. A possibilidade do anúncio ser feito nesta ocasião, é grande.

Além disto, Raphael Montes, o autor de Beleza Fatal, esboçou o desejo de iniciar o desenvolvimento de uma nova novela, e pode contar com uma parceria com a diretora Maria de Médicis, mas de lá pra cá, a informação não ganhou novos desdobramentos.

