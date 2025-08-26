TV | Notícia
HBO Max anuncia que preço das assinaturas vai aumentar em setembro
Catálogo da plataforma de streaming reúne o conteúdo da Warner, da DC Studios, da HBO, além de produções originais. Saiba como ficarão os preços
Clique aqui e escute a matéria
A plataforma de streaming HBO Max anunciou, nesta terça-feira (26), que vai aumentar o valor das assinaturas a partir de setembro no Brasil.
O catálogo da HBO Max reúne todo o conteúdo da Warner, da DC Studios, da HBO e produções originais da plataforma.
Os assinantes foram notificados sobre o aumento no valor do streaming, que agora passa a custar entre 29,90 e 55,90, variando conforme o plano.
Confira os novos preços a seguir:
- Plano Básico com Anúncios: De R$ 18,90 para R$ 29,90
- Plano Standard: De R$ 29,90 para R$ 44,90
- Plano Platinum: De R$ 39,90 para R$ 55,90
O aumento deve ocorrer a partir do dia 26 de setembro.
Leia Também
Os planos anuais também passarão por um reajuste.
Confira como ficam os preços para o plano anual:
- Plano Básico com Anúncios: 12x de R$ 29,90
- Plano Standard: 12x de R$ 34,90
- Plano Platinum: 12x de R$ 44,90