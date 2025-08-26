HBO Max anuncia que preço das assinaturas vai aumentar em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Catálogo da plataforma de streaming reúne o conteúdo da Warner, da DC Studios, da HBO, além de produções originais. Saiba como ficarão os preços

A plataforma de streaming HBO Max anunciou, nesta terça-feira (26), que vai aumentar o valor das assinaturas a partir de setembro no Brasil.

O catálogo da HBO Max reúne todo o conteúdo da Warner, da DC Studios, da HBO e produções originais da plataforma.

Os assinantes foram notificados sobre o aumento no valor do streaming, que agora passa a custar entre 29,90 e 55,90, variando conforme o plano.

Confira os novos preços a seguir:

Plano Básico com Anúncios: De R$ 18,90 para R$ 29,90

Plano Standard: De R$ 29,90 para R$ 44,90

Plano Platinum: De R$ 39,90 para R$ 55,90

O aumento deve ocorrer a partir do dia 26 de setembro.

Os planos anuais também passarão por um reajuste.

Confira como ficam os preços para o plano anual: