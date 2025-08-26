fechar
TV | Notícia

HBO Max anuncia que preço das assinaturas vai aumentar em setembro

Catálogo da plataforma de streaming reúne o conteúdo da Warner, da DC Studios, da HBO, além de produções originais. Saiba como ficarão os preços

Por Marilia Pessoa Publicado em 26/08/2025 às 15:49
Logo do streaming HBO Max.
Logo do streaming HBO Max. - Foto: HBO/Warner Bros. Discovery

Clique aqui e escute a matéria

A plataforma de streaming HBO Max anunciou, nesta terça-feira (26), que vai aumentar o valor das assinaturas a partir de setembro no Brasil.

O catálogo da HBO Max reúne todo o conteúdo da Warner, da DC Studios, da HBO e produções originais da plataforma.

Os assinantes foram notificados sobre o aumento no valor do streaming, que agora passa a custar entre 29,90 e 55,90, variando conforme o plano.

Confira os novos preços a seguir:

  • Plano Básico com Anúncios: De R$ 18,90 para R$ 29,90
  • Plano Standard: De R$ 29,90 para R$ 44,90
  • Plano Platinum: De R$ 39,90 para R$ 55,90

O aumento deve ocorrer a partir do dia 26 de setembro.

Leia Também

Os planos anuais também passarão por um reajuste.

Confira como ficam os preços para o plano anual:

  • Plano Básico com Anúncios: 12x de R$ 29,90
  • Plano Standard: 12x de R$ 34,90
  • Plano Platinum: 12x de R$ 44,90

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

As séries mais caras da história do streaming e seus bastidores milionários
streaming

As séries mais caras da história do streaming e seus bastidores milionários
5 séries que foram canceladas cedo demais e chocaram os fãs
Série

5 séries que foram canceladas cedo demais e chocaram os fãs

Compartilhe

Tags