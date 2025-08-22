5 séries que foram canceladas cedo demais e chocaram os fãs
Muitas séries aclamadas foram canceladas precocemente, deixando fãs com finais inacabados. Confira algumas séries canceladas que deixaram saudade
O cancelamento precoce de muitas séries aclamadas chocou milhares de fãs e ainda deixaram aquele gostinho de quero mais, com finais abruptos e enredos inacabados.
Os cortes repentinos nas produções não poupam nem mesmo séries famosas com legiões de fãs dedicados e aclamação da crítica.
Séries como Sense8, com sua narrativa complexa, ou Anne With an E, que trouxe uma releitura linda de um clássico, foram encerradas cedo demais, deixando um vazio no coração do público.
Nesta lista, relembramos algumas das séries que, apesar de sua qualidade e do amor de seus fãs, foram canceladas cedo demais.
Confira a seguir!
Anne With an E
A adaptação do clássico literário foi cancelada após três temporadas, por desentendimentos entre a Netflix e o canal de TV CBC.
Fãs iniciaram uma campanha nas redes sociais pedindo a renovação da série, mas a mobilização não foi o suficiente para garantir mais temporadas.
Sense8
A série explorava a conexão telepática entre oito pessoas. Apesar do sucesso inicial, a produção foi cancelada após a segunda temporada devido aos altos custos.
A Netflix fez um episódio especial para dar um desfecho à trama.
The OA
A trama de ficção científica sobre uma mulher que reaparece após anos desaparecida em uma história cheia de mistérios, foi cancelada após duas temporadas por causa de desentendimentos criativos entre a Netflix e a criadora.
Ninguém Tá Olhando
A série brasileira, que acompanhava anjos da guarda que quebravam regras para ajudar humanos, foi cancelada pela Netflix mesmo aclamada e com elenco de peso.
Go On
Estrelada por Matthew Perry, a série de comédia seguia um radialista que, após a morte da esposa, entra em um grupo de apoio.
Apesar das críticas positivas, a NBC a cancelou após uma única temporada.