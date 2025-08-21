5 séries famosas que viraram novelas
Emissoras de países como Colômbia e Turquia fizeram suas próprias versões adaptadas de várias séries de sucesso, como Revenge e Breaking Bad
Diversas séries da TV de muito sucesso ganharam adaptações para o formato de novela.
Algumas emissoras de países como México, Colômbia e Turquia fizeram suas próprias versões em telenovela de clássicas séries de língua inglesa, como “Revenge”, “Breaking Bad”, “Grey’s Anatomy” e muito mais.
Confira a seguir cinco séries famosas que viraram novelas!
Revenge
O remake colombiano de “Revenge” adaptou as quatro temporadas da série em um formato diário com 100 capítulos.
Os nomes dos personagens foram alterados para se adequar ao público local. Amanda Clarke (Emily VanCamp) e seu alter-ego, Emily Thorne, viraram Amanda Santana e Emilia Rivera, interpretadas por Margarita Muñoz.
“Revenge” ganhou sua primeira versão internacional em 2013, na Turquia, com remake intitulado “Íntikam”.
Breaking Bad
Sim, existe uma versão colombiana para a famosa “Breaking Bad”, intitulada “Metastásis”.
O remake de 2014 chegou a manter muitos elementos da série e teve a mesma duração: 62 capítulos.
Walter White (Bryan Cranston), Jesse Pinkman (Aaron Paul), Saul Goodman (Bob Odenkirk) e Skyler White (Anna Gunn) ganharam novos nomes, como Walter Blanco (Diego Trujillo), José Miguel Rosas (Roberto Urbina), Saúl Bueno (Luis Eduardo Arango) e Cielo Blanco (Sandra Reyes).
The O.C
O sucesso de The OC na Turquia rendeu a novela ‘Medcezir’ em 2013. A versão se baseou apenas nas duas primeiras temporadas da série.
Ryan e Marissa se tornaram Yaman (Çagatay Ulusoy) e Mira (Serenay Sankaya). O casal teve um final feliz na novela, diferente do que aconteceu na série.
Greys Anatomy
Grey's Anatomy ganhou sua primeira adaptação na Colômbia com o título ‘A Corazón Abierto’.
Nessa versão, a protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) foi rebatizada como María Alejandra Rivas, interpretada por Verónica Orozco. O Seattle Grace Hospital, onde se passa a história, também teve seu nome alterado para Hospital Santa María.
A novela ganhou uma segunda temporada devido ao sucesso que teve.
Plantão Médico
O drama médico americano 'Plantão Médico' ganhou uma nova versão produzida pelo canal RCN.
A novela, intitulada ‘Sala de Urgencias’ teve mais de uma temporada no ar.
A versão colombiana chegou a ser exibida no Brasil pelo canal a cabo Fox Life, dublada em português.