3 séries de comédia para quem gosta do humor de constrangimento

Confira uma lista de séries de comédia de constrangimento, gênero que tem conquistado espaço nos streamings e nos corações de muita gente

Há quem goste de comédias românticas e quem goste de comédia “pastelão”, mas também quem goste de um tipo de comédia peculiar: a de constrangimento. O gênero, também chamado de comédia "cringe", se baseia no humor da estranheza social e na vergonha alheia que surge de situações embaraçosas e socialmente inadequadas.

Pode surpreender muita gente, mas esse tipo de comédia conquistou espaço nas telinhas e uma legião de fãs. O blog Social1 vai te mostrar algumas séries que se destacam nesse meio.

Séries de comédia de constrangimento

Fleabag

Phoebe Waller-Bridge interpreta a protagonista em Fleabag - Divulgação

Ela não tem nome, ela não tem sorte, ela não tem um amor tranquilo, mas ela tem o povo! A série "Fleabag" acompanha uma mulher lidando com os desafios da vida moderna em Londres, enquanto tenta lidar com o luto e a culpa pela morte da sua melhor amiga.

A trama conquistou fãs por seu humor ácido, além da narrativa inovadora - com direito a quebra da quarta parede. A protagonista lida com seu jeito peculiar com situações envolvendo a família, os relacionamentos, a sexualidade e o luto.

Onde assistir: Prime Video

Succession

Sucession é uma série original da HBO - Divulgação

Se você gosta de ver gente rica sofrendo, provavelmente as situações constrangedoras de "Succession" vão te arrancar risadas. A série gira em torno dos Roy, uma família bilionária disfuncional que controla o conglomerado global de mídia e entretenimento Waystar RoyCo.

Quando o patriarca, Logan Roy, começa a se afastar do comando devido a problemas de saúde, seus filhos começam a disputar o controle da empresa. A competição vira um jogo de poder repleto de situações desconfortáveis e ninguém sai ileso - nem mesmo quem está fora da disputa.

Onde assistir: HBO Max



The Office U. S.

'The Office U.S.', protagonizada por Michal Scott (Steve Carell), conquistou uma legião de fãs - Divulgação

A série queridinha de quem gosta de comédia de constrangimento (ou descobriu gostar), "The Office U.S." acompanha o dia a dia de um escritório da Dunder Mifflin, uma empresa de venda de papel.

O gerente Michael Scott coloca constantemente os funcionários em situações desconfortáveis, o que desencadeia risadas constrangedoras nos espectadores - e muitos fãs, inclusive.

Onde assistir: Globoplay, HBO MAX, Netflix e Prime Video