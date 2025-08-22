3 séries de comédia para quem gosta do humor de constrangimento
Confira uma lista de séries de comédia de constrangimento, gênero que tem conquistado espaço nos streamings e nos corações de muita gente
Há quem goste de comédias românticas e quem goste de comédia “pastelão”, mas também quem goste de um tipo de comédia peculiar: a de constrangimento. O gênero, também chamado de comédia "cringe", se baseia no humor da estranheza social e na vergonha alheia que surge de situações embaraçosas e socialmente inadequadas.
Pode surpreender muita gente, mas esse tipo de comédia conquistou espaço nas telinhas e uma legião de fãs. O blog Social1 vai te mostrar algumas séries que se destacam nesse meio.
Séries de comédia de constrangimento
Fleabag
Ela não tem nome, ela não tem sorte, ela não tem um amor tranquilo, mas ela tem o povo! A série "Fleabag" acompanha uma mulher lidando com os desafios da vida moderna em Londres, enquanto tenta lidar com o luto e a culpa pela morte da sua melhor amiga.
A trama conquistou fãs por seu humor ácido, além da narrativa inovadora - com direito a quebra da quarta parede. A protagonista lida com seu jeito peculiar com situações envolvendo a família, os relacionamentos, a sexualidade e o luto.
Onde assistir: Prime Video
Succession
Se você gosta de ver gente rica sofrendo, provavelmente as situações constrangedoras de "Succession" vão te arrancar risadas. A série gira em torno dos Roy, uma família bilionária disfuncional que controla o conglomerado global de mídia e entretenimento Waystar RoyCo.
Quando o patriarca, Logan Roy, começa a se afastar do comando devido a problemas de saúde, seus filhos começam a disputar o controle da empresa. A competição vira um jogo de poder repleto de situações desconfortáveis e ninguém sai ileso - nem mesmo quem está fora da disputa.
Onde assistir: HBO Max
The Office U. S.
A série queridinha de quem gosta de comédia de constrangimento (ou descobriu gostar), "The Office U.S." acompanha o dia a dia de um escritório da Dunder Mifflin, uma empresa de venda de papel.
O gerente Michael Scott coloca constantemente os funcionários em situações desconfortáveis, o que desencadeia risadas constrangedoras nos espectadores - e muitos fãs, inclusive.
Onde assistir: Globoplay, HBO MAX, Netflix e Prime Video