Séries | Notícia

The Paper: Continuação derivada de The Office ganha primeiro trailer

A série derivada terá o retorno de Oscar Nuñez, que interpretou Oscar Martinez em The Office. Confira a primeira prévia do spin off a seguir!

Por Marilia Pessoa Publicado em 07/08/2025 às 14:09
The Paper
The Paper - Divulgação/Aaron Epstein/PEACOCK

A continuação derivada da série “The Office”, “The Paper” teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (7).

Oscar Nuñez, que interpretou Oscar Martinez em The Office, irá retornar para o spin-off. Ele participa de vários episódios na série nova.

A equipe de documentário que imortalizou a filial de Scranton da Dunder Mifflin em The Office está de volta em uma nova série. Desta vez, eles descobrem um jornal histórico em crise no Meio-Oeste e acompanham um editor que tenta reerguê-lo com a ajuda de repórteres voluntários.

Veja o trailer:

A série, idealizada por Greg Daniels e Michael Koman, tem lançamento previsto para setembro, no Peacock.

The Office, que ficou no ar de 2005 a 2013, imortalizou a filial de Scranton da Dunder Mifflin. O elenco contava com nomes como Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson e Mindy Kaling, e a série acompanhava o cômico cotidiano em uma empresa de papel na Pensilvânia.

