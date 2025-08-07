The Paper: Continuação derivada de The Office ganha primeiro trailer
A série derivada terá o retorno de Oscar Nuñez, que interpretou Oscar Martinez em The Office. Confira a primeira prévia do spin off a seguir!
Clique aqui e escute a matéria
A continuação derivada da série “The Office”, “The Paper” teve o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (7).
Oscar Nuñez, que interpretou Oscar Martinez em The Office, irá retornar para o spin-off. Ele participa de vários episódios na série nova.
A equipe de documentário que imortalizou a filial de Scranton da Dunder Mifflin em The Office está de volta em uma nova série. Desta vez, eles descobrem um jornal histórico em crise no Meio-Oeste e acompanham um editor que tenta reerguê-lo com a ajuda de repórteres voluntários.
Veja o trailer:
A série, idealizada por Greg Daniels e Michael Koman, tem lançamento previsto para setembro, no Peacock.
The Office, que ficou no ar de 2005 a 2013, imortalizou a filial de Scranton da Dunder Mifflin. O elenco contava com nomes como Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson e Mindy Kaling, e a série acompanhava o cômico cotidiano em uma empresa de papel na Pensilvânia.