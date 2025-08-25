As séries mais caras da história do streaming e seus bastidores milionários
Com orçamentos que rivalizam com grandes produções de Hollywood, algumas séries do streaming se tornaram verdadeiros marcos do investimento televisivo
Nos últimos anos, as plataformas de streaming elevaram o padrão de qualidade das produções para conquistar e fidelizar assinantes.
A disputa entre gigantes como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max transformou as séries em apostas de alto risco, com cifras que beiram (ou superam) valores de blockbusters do cinema.
Cenários grandiosos, elencos estrelados, efeitos visuais de última geração e campanhas globais de marketing ajudam a explicar os orçamentos milionários.
Mas por trás de cada episódio caríssimo, existem também bastidores cheios de negociações, desafios criativos e decisões ousadas que mudaram a forma como consumimos TV.
Confira as séries mais caras da história do streaming e os segredos por trás de seus bastidores milionários.
1. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (2022 – presente)
Onde assistir: Prime Video
Com um orçamento estimado em mais de US$ 465 milhões apenas para a primeira temporada, esta é a série mais cara já produzida.
Além da compra dos direitos da obra de J.R.R. Tolkien, a Amazon investiu pesado em efeitos visuais e cenários épicos para recriar a Terra-média, transformando a produção em um cartão de visitas da plataforma.
2. Stranger Things (2016 – presente)
Onde assistir: Netflix
Na quarta temporada, cada episódio custou cerca de US$ 30 milhões, resultado de efeitos especiais grandiosos, trilha sonora licenciada e gravações em múltiplas locações.
Os bastidores revelam que os irmãos Duffer ganharam autonomia criativa total, o que justifica parte do investimento milionário.
3. The Crown (2016 – presente)
Onde assistir: Netflix
A série sobre a monarquia britânica é conhecida pelo luxo de suas produções.
Estima-se que cada temporada custe cerca de US$ 130 milhões, com figurinos meticulosamente produzidos, cenários que reproduzem palácios reais e elencos premiados.
O cuidado nos detalhes é um dos trunfos para sua aclamação crítica.
4. House of the Dragon (2022 – presente)
Onde assistir: Max
Derivada de Game of Thrones, a série teve episódios orçados em aproximadamente US$ 20 milhões cada.
Os dragões gerados em CGI, batalhas épicas e figurinos históricos garantiram a grandiosidade que os fãs esperavam.
Nos bastidores, o time criativo revelou que boa parte do custo está ligada ao desafio técnico de manter o padrão da série original.
5. Wandavision (2021)
Onde assistir: Disney+
A primeira série do MCU no streaming custou cerca de US$ 225 milhões no total.
Além de recriar décadas de estilos de sitcoms diferentes, a produção utilizou técnicas cinematográficas complexas e manteve a conexão com os filmes da Marvel, exigindo investimentos que rivalizam com longas de heróis.
6. The Mandalorian (2019 – presente)
Onde assistir: Disney+
Com cerca de US$ 15 milhões por episódio, a série revolucionou os bastidores da TV ao usar a tecnologia StageCraft, que substitui chroma key por cenários digitais imersivos em LED.
Essa inovação, cara e arriscada no início, acabou sendo replicada em várias produções posteriores.
