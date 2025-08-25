As séries mais caras da história do streaming e seus bastidores milionários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com orçamentos que rivalizam com grandes produções de Hollywood, algumas séries do streaming se tornaram verdadeiros marcos do investimento televisivo

Clique aqui e escute a matéria

Nos últimos anos, as plataformas de streaming elevaram o padrão de qualidade das produções para conquistar e fidelizar assinantes.

A disputa entre gigantes como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max transformou as séries em apostas de alto risco, com cifras que beiram (ou superam) valores de blockbusters do cinema.

Cenários grandiosos, elencos estrelados, efeitos visuais de última geração e campanhas globais de marketing ajudam a explicar os orçamentos milionários.

Mas por trás de cada episódio caríssimo, existem também bastidores cheios de negociações, desafios criativos e decisões ousadas que mudaram a forma como consumimos TV.

Confira as séries mais caras da história do streaming e os segredos por trás de seus bastidores milionários.

1. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (2022 – presente)

Onde assistir: Prime Video



Com um orçamento estimado em mais de US$ 465 milhões apenas para a primeira temporada, esta é a série mais cara já produzida.

Além da compra dos direitos da obra de J.R.R. Tolkien, a Amazon investiu pesado em efeitos visuais e cenários épicos para recriar a Terra-média, transformando a produção em um cartão de visitas da plataforma.

2. Stranger Things (2016 – presente)

Onde assistir: Netflix



Na quarta temporada, cada episódio custou cerca de US$ 30 milhões, resultado de efeitos especiais grandiosos, trilha sonora licenciada e gravações em múltiplas locações.

Os bastidores revelam que os irmãos Duffer ganharam autonomia criativa total, o que justifica parte do investimento milionário.

3. The Crown (2016 – presente)

Onde assistir: Netflix



A série sobre a monarquia britânica é conhecida pelo luxo de suas produções.

Estima-se que cada temporada custe cerca de US$ 130 milhões, com figurinos meticulosamente produzidos, cenários que reproduzem palácios reais e elencos premiados.

O cuidado nos detalhes é um dos trunfos para sua aclamação crítica.

4. House of the Dragon (2022 – presente)

Onde assistir: Max



Derivada de Game of Thrones, a série teve episódios orçados em aproximadamente US$ 20 milhões cada.

Os dragões gerados em CGI, batalhas épicas e figurinos históricos garantiram a grandiosidade que os fãs esperavam.

Nos bastidores, o time criativo revelou que boa parte do custo está ligada ao desafio técnico de manter o padrão da série original.

5. Wandavision (2021)

Onde assistir: Disney+



A primeira série do MCU no streaming custou cerca de US$ 225 milhões no total.

Além de recriar décadas de estilos de sitcoms diferentes, a produção utilizou técnicas cinematográficas complexas e manteve a conexão com os filmes da Marvel, exigindo investimentos que rivalizam com longas de heróis.

6. The Mandalorian (2019 – presente)

Onde assistir: Disney+



Com cerca de US$ 15 milhões por episódio, a série revolucionou os bastidores da TV ao usar a tecnologia StageCraft, que substitui chroma key por cenários digitais imersivos em LED.

Essa inovação, cara e arriscada no início, acabou sendo replicada em várias produções posteriores.

