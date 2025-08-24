5 séries brasileiras no Disney+ que você vai querer assistir de uma vez só

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O streaming do Disney+ não é apenas lar de produções globais e franquias de sucesso, mas também investe em histórias brasileiras que conquistam diferentes públicos. Entre dramas emocionantes, comédias criativas e tramas cheias de reviravoltas, há opções incríveis para maratonar e se apaixonar pela produção nacional. Confira cinco séries brasileiras disponíveis na plataforma que prometem horas de entretenimento.

1. Impuros (2018)

Uma das séries brasileiras mais elogiadas dos últimos anos, Impuros mergulha no submundo do tráfico carioca nos anos 90. A história acompanha Evandro do Dendê (Raphael Logam), um jovem que vê seu sonho de uma vida honesta ruir após a morte de seu irmão. Movido pelo desejo de vingança, ele acaba ascendendo na hierarquia do tráfico, enquanto enfrenta a incansável perseguição do policial Victor Morello. A série é intensa, emocionante e já conta com cinco temporadas, com a sexta confirmada.

2. How To Be a Carioca (2023)

O Rio de Janeiro é mais que um cenário; é o personagem principal de How To Be a Carioca. Baseada em um livro de sucesso, a série apresenta um guia cômico e empático de sobrevivência na cidade maravilhosa. A cada episódio, diferentes estrangeiros tentam se adaptar à cultura carioca sob a orientação de Francisco (Seu Jorge), o “carioca da gema”. Com leveza e humor, a produção aborda os costumes locais e conta com uma temporada de seis episódios.

3. A Magia de Aruna (2023)

A série A Magia de Aruna mistura fantasia e realidade em um Rio de Janeiro envolto por uma crise solar. Mima, uma adolescente com habilidades empáticas extraordinárias, desperta acidentalmente poderes mágicos adormecidos por séculos. Ela agora precisa enfrentar uma vilã poderosa que controla a cidade enquanto explora a própria força interior. Com uma temporada de seis episódios, essa história cativa tanto pelo visual deslumbrante quanto pelos dilemas de seus personagens.

4. Vidas Bandidas (2024)

Reviravoltas e traições dão o tom de Vidas Bandidas. Raimundo (Thomás Aquino), traído por seu parceiro de crimes, Serginho (Rodrigo Simas), decide buscar vingança após sair da prisão. No centro da trama está Bruna (Juliana Paes), uma chefe de quadrilha determinada a vingar a morte de sua irmã. A minissérie de quatro episódios traz ação, emoção e um enredo cheio de surpresas.

5. Amor da Minha Vida (2024)

Se você gosta de histórias românticas, Amor da Minha Vida é perfeita. A série acompanha Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sergio Malheiros), melhores amigos que começam a questionar os sentimentos que têm um pelo outro. Repleta de momentos fofos, dilemas amorosos e um elenco carismático, a série explora os desafios de transformar uma amizade em romance. Com dez episódios, é ideal para quem busca emoção e leveza.

Essas séries brasileiras no Disney+ oferecem opções para todos os gostos, provando que o streaming continua a valorizar o talento nacional e a diversidade de histórias. Qual delas será a sua próxima maratona?

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br