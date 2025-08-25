6 séries com protagonistas que mudaram de ator no meio da trama
Quando a troca de elenco acontece, nem sempre é fácil para os fãs se acostumarem, mas algumas produções conseguiram superar a mudança
Clique aqui e escute a matéria
Trocar o ator principal no meio de uma série é sempre um risco: o público já está acostumado com um rosto, uma interpretação e até a química entre personagens.
No entanto, por motivos que vão desde conflitos contratuais até problemas pessoais ou criativos, algumas produções precisaram encarar essa situação.
O resultado varia — algumas séries conseguiram driblar a resistência inicial e seguir firmes, enquanto outras acabaram marcadas para sempre pela troca inesperada.
Confira 6 séries com protagonistas que mudaram de ator no meio da trama — e onde assistir:
1. Spartacus (2010 – 2013)
Onde assistir: Star+
Após a primeira temporada, o ator Andy Whitfield, intérprete do protagonista, precisou deixar a série por problemas de saúde.
Liam McIntyre assumiu o papel de Spartacus, garantindo a continuidade da produção, que seguiu sendo um sucesso.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Game of Thrones (2011 – 2019)
Onde assistir: Max
Apesar de não ser protagonista único, a série teve casos de troca de elenco marcantes, como o de Daario Naharis.
Inicialmente vivido por Ed Skrein, o personagem passou a ser interpretado por Michiel Huisman a partir da quarta temporada.
3. Two and a Half Men (2003 – 2015)
Onde assistir: Prime Video
A saída de Charlie Sheen após polêmicas nos bastidores fez a produção reinventar sua dinâmica.
Ashton Kutcher entrou no elenco como Walden Schmidt, novo protagonista ao lado de Jon Cryer, mudando completamente o rumo da série.
4. House of Cards (2013 – 2018)
Onde assistir: Netflix
Kevin Spacey deixou a série após denúncias, e Robin Wright assumiu o protagonismo absoluto na última temporada, transformando Claire Underwood na nova força central da trama política.
5. The Fresh Prince of Bel-Air (Um Maluco no Pedaço) (1990 – 1996)
Onde assistir: HBO Max
Um dos casos mais lembrados: a personagem Vivian Banks, tia de Will, foi interpretada por Janet Hubert nas três primeiras temporadas.
A partir da quarta, Daphne Maxwell Reid assumiu o papel, sem grandes explicações dentro da trama.
6. Sense8 (2015 – 2018)
Onde assistir: Netflix
O personagem Capheus, um dos oito protagonistas, passou por uma troca de ator inesperada.
Aml Ameen deixou o papel após a primeira temporada e Toby Onwumere assumiu a partir da segunda, mantendo a energia otimista do personagem.
Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!
- Frete GRÁTIS sem valor mínimo
- Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
- Ofertas exclusivas para membros
- Amazon Music, Prime Reading e muito mais!
Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf
Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!
Vem ser Prime!
Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.