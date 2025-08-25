fechar
6 séries com protagonistas que mudaram de ator no meio da trama

Quando a troca de elenco acontece, nem sempre é fácil para os fãs se acostumarem, mas algumas produções conseguiram superar a mudança

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/08/2025 às 14:59
Por causa de acusa&ccedil;&otilde;es, Kevin Spacey foi retirado pela Netflix de &quot;House of Cards&quot;, s&eacute;rie em que era o personagem principal
Por causa de acusações, Kevin Spacey foi retirado pela Netflix de "House of Cards", série em que era o personagem principal - Foto: Netflix/Divulgação

Trocar o ator principal no meio de uma série é sempre um risco: o público já está acostumado com um rosto, uma interpretação e até a química entre personagens.

No entanto, por motivos que vão desde conflitos contratuais até problemas pessoais ou criativos, algumas produções precisaram encarar essa situação.

O resultado varia — algumas séries conseguiram driblar a resistência inicial e seguir firmes, enquanto outras acabaram marcadas para sempre pela troca inesperada.

Confira 6 séries com protagonistas que mudaram de ator no meio da trama — e onde assistir:

1. Spartacus (2010 – 2013)

Onde assistir: Star+

Após a primeira temporada, o ator Andy Whitfield, intérprete do protagonista, precisou deixar a série por problemas de saúde.

Liam McIntyre assumiu o papel de Spartacus, garantindo a continuidade da produção, que seguiu sendo um sucesso.

2. Game of Thrones (2011 – 2019)

Onde assistir: Max

Apesar de não ser protagonista único, a série teve casos de troca de elenco marcantes, como o de Daario Naharis.

Inicialmente vivido por Ed Skrein, o personagem passou a ser interpretado por Michiel Huisman a partir da quarta temporada.

3. Two and a Half Men (2003 – 2015)

Onde assistir: Prime Video

A saída de Charlie Sheen após polêmicas nos bastidores fez a produção reinventar sua dinâmica.

Ashton Kutcher entrou no elenco como Walden Schmidt, novo protagonista ao lado de Jon Cryer, mudando completamente o rumo da série.

4. House of Cards (2013 – 2018)

Onde assistir: Netflix

Kevin Spacey deixou a série após denúncias, e Robin Wright assumiu o protagonismo absoluto na última temporada, transformando Claire Underwood na nova força central da trama política.

5. The Fresh Prince of Bel-Air (Um Maluco no Pedaço) (1990 – 1996)

Onde assistir: HBO Max

Um dos casos mais lembrados: a personagem Vivian Banks, tia de Will, foi interpretada por Janet Hubert nas três primeiras temporadas.

A partir da quarta, Daphne Maxwell Reid assumiu o papel, sem grandes explicações dentro da trama.

6. Sense8 (2015 – 2018)

Onde assistir: Netflix

O personagem Capheus, um dos oito protagonistas, passou por uma troca de ator inesperada.

Aml Ameen deixou o papel após a primeira temporada e Toby Onwumere assumiu a partir da segunda, mantendo a energia otimista do personagem.

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.


