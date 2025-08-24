5 séries que nasceram de adaptações improváveis de jogos e quadrinhos
Quando ninguém acreditava que dariam certo, elas surpreenderam público e crítica ao transformar universos conhecidos em grandes histórias para TV
O mercado de entretenimento já provou que boas ideias podem surgir dos lugares mais inesperados.
Jogos de videogame e quadrinhos sempre foram fonte de inspiração para o cinema, mas o salto para a televisão parecia arriscado — afinal, como transformar narrativas interativas ou artes gráficas em histórias longas e envolventes?
Algumas produções, no entanto, quebraram preconceitos e se tornaram sucessos de crítica e audiência, mostrando que adaptações improváveis podem resultar em séries memoráveis.
Confira 5 séries que nasceram de adaptações improváveis de jogos e quadrinhos — e onde assistir:
1. The Last of Us (2023 – presente)
Onde assistir: Max
Inspirada no aclamado jogo da Naughty Dog, a série parecia arriscada diante do histórico de más adaptações de games.
No entanto, transformou-se em um fenômeno, misturando fidelidade ao material original e profundidade emocional inédita.
2. The Boys (2019 – presente)
Onde assistir: Prime Video
Baseada nos quadrinhos de Garth Ennis, a série satiriza o universo dos super-heróis de maneira violenta e ácida.
O que poderia ser apenas uma paródia se transformou em um dos maiores sucessos da Amazon, com crítica social e humor corrosivo.
3. Arcane (2021 – presente)
Onde assistir: Netflix
Nascida do universo do jogo League of Legends, a série animada surpreendeu até quem nunca jogou.
Com visual impressionante e narrativa sofisticada, tornou-se uma das animações mais elogiadas dos últimos anos.
4. The Umbrella Academy (2019 – presente)
Onde assistir: Netflix
Baseada na HQ escrita por Gerard Way (ex-vocalista do My Chemical Romance), a trama de irmãos superpoderosos e disfuncionais parecia de nicho.
Mas o carisma dos personagens e o tom irreverente conquistaram fãs no mundo todo.
5. Castlevania (2017 – 2021)
Onde assistir: Netflix
Adaptação do clássico jogo da Konami, a animação mergulhou em um estilo adulto, violento e sombrio que surpreendeu quem esperava algo mais simples.
A produção ajudou a consolidar a Netflix como referência em animações para adultos.
