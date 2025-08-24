Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quando ninguém acreditava que dariam certo, elas surpreenderam público e crítica ao transformar universos conhecidos em grandes histórias para TV

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de entretenimento já provou que boas ideias podem surgir dos lugares mais inesperados.

Jogos de videogame e quadrinhos sempre foram fonte de inspiração para o cinema, mas o salto para a televisão parecia arriscado — afinal, como transformar narrativas interativas ou artes gráficas em histórias longas e envolventes?

Algumas produções, no entanto, quebraram preconceitos e se tornaram sucessos de crítica e audiência, mostrando que adaptações improváveis podem resultar em séries memoráveis.

Confira 5 séries que nasceram de adaptações improváveis de jogos e quadrinhos — e onde assistir:

1. The Last of Us (2023 – presente)

Onde assistir: Max



Inspirada no aclamado jogo da Naughty Dog, a série parecia arriscada diante do histórico de más adaptações de games.

No entanto, transformou-se em um fenômeno, misturando fidelidade ao material original e profundidade emocional inédita.

2. The Boys (2019 – presente)

Onde assistir: Prime Video



Baseada nos quadrinhos de Garth Ennis, a série satiriza o universo dos super-heróis de maneira violenta e ácida.

O que poderia ser apenas uma paródia se transformou em um dos maiores sucessos da Amazon, com crítica social e humor corrosivo.

3. Arcane (2021 – presente)

Onde assistir: Netflix



Nascida do universo do jogo League of Legends, a série animada surpreendeu até quem nunca jogou.

Com visual impressionante e narrativa sofisticada, tornou-se uma das animações mais elogiadas dos últimos anos.

4. The Umbrella Academy (2019 – presente)

Onde assistir: Netflix



Baseada na HQ escrita por Gerard Way (ex-vocalista do My Chemical Romance), a trama de irmãos superpoderosos e disfuncionais parecia de nicho.

Mas o carisma dos personagens e o tom irreverente conquistaram fãs no mundo todo.

5. Castlevania (2017 – 2021)

Onde assistir: Netflix



Adaptação do clássico jogo da Konami, a animação mergulhou em um estilo adulto, violento e sombrio que surpreendeu quem esperava algo mais simples.

A produção ajudou a consolidar a Netflix como referência em animações para adultos.

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.



