5 séries com episódios que parecem filmes de Hollywood

Algumas séries investem tanto em produção, direção, fotografia e narrativa que certos episódios poderiam facilmente ser lançados como filmes

Nos últimos anos, a linha entre cinema e televisão ficou cada vez mais tênue.

Algumas séries investem tanto em produção, direção, fotografia e narrativa que certos episódios poderiam facilmente ser lançados como filmes independentes.

Cada detalhe, do roteiro à trilha sonora, é pensado para criar tensão, emoção ou impacto visual, oferecendo aos espectadores experiências que rivalizam com produções cinematográficas.

Selecionamos 5 séries cujos episódios têm qualidade de filme de Hollywood, perfeitas para quem aprecia narrativas intensas e visuais impressionantes — e onde assisti-las:

1. Game of Thrones (2011 – 2019)

Onde assistir: Max



Episódios como “Battle of the Bastards” e “The Long Night” mostram batalhas épicas com escala, efeitos especiais e direção dignas do cinema.

Cada sequência é meticulosamente planejada, transformando a TV em um espetáculo cinematográfico.

2. Breaking Bad (2008 – 2013)

Onde assistir: Netflix



O episódio “Ozymandias” é frequentemente citado como um dos melhores da história da televisão.

Com tensão máxima, fotografia perfeita e narrativa devastadora, ele poderia facilmente ter sido lançado como um longa-metragem.

3. Stranger Things (2016 – presente)

Onde assistir: Netflix



Episódios de temporadas mais recentes, como a batalha final contra Vecna, combinam suspense, ação e efeitos especiais com qualidade cinematográfica, criando momentos que lembram produções de grandes estúdios de Hollywood.

4. Westworld (2016 – presente)

Onde assistir: Max, Prime Video



A série da HBO é conhecida por seus visuais impressionantes e episódios que exploram múltiplas linhas temporais.

Alguns capítulos, como os finais de temporada, têm ritmo, tensão e cinematografia dignos de filmes épicos de ficção científica.

5. The Mandalorian (2019 – presente)

Onde assistir: Disney+



Cada episódio da série do universo Star Wars é tratado como um pequeno filme.

Com efeitos especiais de ponta, direção cuidadosa e narrativa envolvente, The Mandalorian transforma a experiência televisiva em algo que poderia facilmente estrear nas telonas.