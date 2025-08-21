fechar
5 séries que só revelaram seu verdadeiro vilão no último episódio

Muitas séries preferem revelar cedo quem é o antagonista principal, mas algumas apostaram em segurar o segredo até o último episódio

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/08/2025 às 17:41
Após sete temporadas, final de Pretty Little Liars é marcado por muita emoção dentro e fora de cena
Após sete temporadas, final de Pretty Little Liars é marcado por muita emoção dentro e fora de cena - Freeform/ Divulgação

Poucas coisas prendem tanto a atenção do público quanto um bom mistério que se arrasta por várias temporadas.

Muitas séries preferem revelar cedo quem é o antagonista principal, mas algumas apostaram em segurar o segredo até o último episódio — entregando reviravoltas capazes de mudar completamente a forma como enxergamos a trama.

Confira 5 séries que só revelaram seu verdadeiro vilão no último episódio — e onde assistir:

1. Pretty Little Liars (2010 – 2017)

Onde assistir: HBO Max

Durante sete temporadas, os fãs tentaram descobrir quem era “A”, a figura misteriosa que atormentava as protagonistas.

Só no último episódio a verdadeira identidade do vilão foi revelada, em um desfecho que dividiu opiniões, mas marcou a TV adolescente.

2. How to Get Away with Murder (2014 – 2020)

Onde assistir: Netflix

A série estrelada por Viola Davis foi mestre em segredos e reviravoltas.

Só no último episódio entendemos quem realmente manipulava os acontecimentos desde o início, fechando a trama de forma intensa e emocionante.

3. Dark (2017 – 2020)

Onde assistir: Netflix

A produção alemã, conhecida por sua complexidade, guardou até o final a revelação sobre quem estava por trás dos paradoxos temporais.

A resposta só veio no episódio derradeiro, mudando totalmente a percepção sobre os personagens e o destino da cidade de Winden.

4. The Good Place (2016 – 2020)

Onde assistir: Netflix

Embora fosse uma comédia, The Good Place entregou uma das maiores reviravoltas da TV recente.

 No fim da primeira temporada já havia surpresas, mas o verdadeiro antagonista e suas intenções só foram totalmente revelados no episódio final, em um desfecho filosófico e inesperado.

5. Mare of Easttown (2021)

Onde assistir: HBO Max

O suspense protagonizado por Kate Winslet manteve o mistério até o último minuto.

A identidade de quem estava por trás do grande crime da trama só foi revelada no episódio final, deixando claro que o verdadeiro vilão estava muito mais próximo do que se imaginava.

