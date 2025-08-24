6 séries que se passam em escolas e conquistaram gerações diferentes
Do drama adolescente às histórias de amizade e amadurecimento, produções escolares seguem sendo um dos cenários favoritos da TV
As escolas são muito mais do que pano de fundo em várias produções de sucesso.
Elas funcionam como um espaço de descobertas, conflitos, amizades, romances e transformações, o que explica por que tantas séries ambientadas em corredores, salas de aula e quadras esportivas conquistam fãs em diferentes épocas.
Desde clássicos que marcaram os anos 2000 até títulos recentes que abordam questões sociais com profundidade, essas produções mostram que histórias escolares nunca saem de moda.
Confira 6 séries que se passam em escolas e conquistaram gerações diferentes — e onde assistir:
1. Dawson’s Creek (1998 – 2003)
Onde assistir: HBO Max
Um dos maiores fenômenos adolescentes dos anos 90 e 2000, acompanhava Dawson, Joey, Pacey e Jen em seus dilemas escolares e amorosos.
A série abriu caminho para muitas produções que exploraram o universo teen de forma mais madura.
2. Glee (2009 – 2015)
Onde assistir: Disney+
Misturando drama e musical, Glee conquistou o mundo ao acompanhar um grupo de estudantes de coral em uma escola norte-americana.
Além de grandes performances musicais, trouxe debates sobre diversidade, inclusão e identidade.
3. Gossip Girl (2007 – 2012)
Onde assistir: HBO Max
Mesmo se passando em escolas de elite de Nova York, Gossip Girl ultrapassou o universo adolescente e se tornou um fenômeno cultural.
As intrigas e segredos compartilhados pela misteriosa narradora anônima conquistaram toda uma geração.
4. Sex Education (2019 – 2023)
Onde assistir: Netflix
A produção britânica modernizou o gênero ao falar abertamente sobre sexualidade, identidade e autoconhecimento em ambiente escolar.
Com humor ácido e sensibilidade, conquistou adolescentes e adultos ao redor do mundo.
5. Elite (2018 – presente)
Onde assistir: Netflix
Na escola fictícia Las Encinas, estudantes da elite espanhola enfrentam intrigas, romances e até assassinatos.
Elite combina o ambiente escolar com o suspense, criando um sucesso global que marcou a geração da Netflix.
6. Rebelde (2004 – 2006)
Onde assistir: Globoplay
Um fenômeno latino-americano, a novela/série mexicana ambientada em um colégio interno conquistou milhões de fãs e deu origem ao grupo musical RBD, que marcou gerações e continua sendo lembrado até hoje.