6 séries que se passam em escolas e conquistaram gerações diferentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do drama adolescente às histórias de amizade e amadurecimento, produções escolares seguem sendo um dos cenários favoritos da TV

Clique aqui e escute a matéria

As escolas são muito mais do que pano de fundo em várias produções de sucesso.

Elas funcionam como um espaço de descobertas, conflitos, amizades, romances e transformações, o que explica por que tantas séries ambientadas em corredores, salas de aula e quadras esportivas conquistam fãs em diferentes épocas.

Desde clássicos que marcaram os anos 2000 até títulos recentes que abordam questões sociais com profundidade, essas produções mostram que histórias escolares nunca saem de moda.

Confira 6 séries que se passam em escolas e conquistaram gerações diferentes — e onde assistir:

1. Dawson’s Creek (1998 – 2003)

Onde assistir: HBO Max



Um dos maiores fenômenos adolescentes dos anos 90 e 2000, acompanhava Dawson, Joey, Pacey e Jen em seus dilemas escolares e amorosos.

A série abriu caminho para muitas produções que exploraram o universo teen de forma mais madura.

2. Glee (2009 – 2015)

Onde assistir: Disney+



Misturando drama e musical, Glee conquistou o mundo ao acompanhar um grupo de estudantes de coral em uma escola norte-americana.

Além de grandes performances musicais, trouxe debates sobre diversidade, inclusão e identidade.

3. Gossip Girl (2007 – 2012)

Onde assistir: HBO Max



Mesmo se passando em escolas de elite de Nova York, Gossip Girl ultrapassou o universo adolescente e se tornou um fenômeno cultural.

As intrigas e segredos compartilhados pela misteriosa narradora anônima conquistaram toda uma geração.

4. Sex Education (2019 – 2023)

Onde assistir: Netflix



A produção britânica modernizou o gênero ao falar abertamente sobre sexualidade, identidade e autoconhecimento em ambiente escolar.

Com humor ácido e sensibilidade, conquistou adolescentes e adultos ao redor do mundo.

5. Elite (2018 – presente)

Onde assistir: Netflix



Na escola fictícia Las Encinas, estudantes da elite espanhola enfrentam intrigas, romances e até assassinatos.

Elite combina o ambiente escolar com o suspense, criando um sucesso global que marcou a geração da Netflix.

6. Rebelde (2004 – 2006)

Onde assistir: Globoplay



Um fenômeno latino-americano, a novela/série mexicana ambientada em um colégio interno conquistou milhões de fãs e deu origem ao grupo musical RBD, que marcou gerações e continua sendo lembrado até hoje.