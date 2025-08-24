5 séries que prometem muito e vão estrear ainda em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira as séries mais aguardadas que prometem conquistar o público e vão estrear ainda em 2025, perfeitas para quem é apaixonado por maratonas.

O ano de 2025 já está movimentando o calendário das estreias mais aguardadas do streaming. A cada estreia, cresce a expectativa de maratonar episódios que prometem dominar as conversas nas redes sociais e ocupar o topo dos rankings das plataformas de streaming.

Plataformas como Netflix, Prime Video, Max e outras continuam investindo pesado em produções capazes de atrair fãs ao redor do mundo.

Entre continuações esperadas e novas apostas, algumas séries já despontam como grandes destaques para os próximos meses. Confira os detalhes das produções que prometem marcar 2025!

5 séries que prometem dominar 2025

1. Stranger Things – 5ª temporada (Netflix)

Poucas séries conseguiram o impacto cultural de Stranger Things. Desde a primeira temporada, lançada em 2016, o grupo de adolescentes de Hawkins se tornou parte da cultura pop, misturando nostalgia dos anos 80 com terror, ficção científica e aventura.

A 5ª temporada, que será a última da série, promete entregar respostas aguardadas pelos fãs há anos, principalmente sobre o Mundo Invertido e a verdadeira origem de Vecna.

Os criadores, irmãos Duffer, já adiantaram que será a temporada mais sombria, mas também com momentos de emoção que devem marcar o desfecho da jornada de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max.

Com uma legião de fãs globais, a expectativa é de que Stranger Things 5 seja um dos maiores eventos televisivos de 2025.

Estreia: Primeira parte em 26 de novembro, a segunda em 25 de dezembro e o episódio final em 31 de dezembro.

2. Emily in Paris – 5ª temporada (Netflix)

Se por um lado Stranger Things aposta na fantasia e no terror, Emily in Paris continua conquistando o público com leveza, moda e romance.

A série estrelada por Lily Collins se tornou um dos sucessos mais assistidos da Netflix, principalmente entre os fãs de comédias românticas modernas.

Na 5ª temporada, Emily deve enfrentar novos desafios profissionais e pessoais em meio ao glamouroso universo parisiense. Após os acontecimentos da quarta temporada, os triângulos amorosos e dilemas de carreira devem ganhar novos contornos.

Além disso, os figurinos continuam sendo um espetáculo à parte, ditando tendências de moda a cada episódio. A série pode não ser unanimidade entre a crítica, mas mantém um público fiel que aguarda ansiosamente cada nova temporada.

Estreia: 18 de dezembro.

3. Maxton Hall – 2ª temporada (Prime Video)

Baseada no livro Save Me, de Mona Kasten, Maxton Hall – O Mundo Entre Nós surpreendeu em 2024 ao se tornar uma das produções mais vistas do Prime Video.

A trama mistura romance, drama e conflitos familiares, conquistando especialmente os fãs de histórias no estilo romance YA. Na segunda temporada, a relação entre Ruby e James promete ser ainda mais intensa.

Enfrentando novos obstáculos que colocam em jogo não apenas o romance dos protagonistas, mas também as expectativas e pressões vindas de seus mundos completamente diferentes.

Com um público jovem extremamente engajado e uma base literária sólida, Maxton Hall 2 chega em 2025 como uma das grandes apostas do Prime Video.

Estreia: 7 de novembro.

4. The Witcher – 4ª temporada (Netflix)

Depois da saída de Henry Cavill, muitos fãs ficaram receosos sobre o futuro de The Witcher. Mas a Netflix garantiu a continuidade da série com Liam Hemsworth assumindo o papel de Geralt de Rívia. Essa transição é um dos pontos mais aguardados da 4ª temporada.

A série, inspirada nos livros de Andrzej Sapkowski e no universo dos games, continuará explorando as intrigas políticas e as batalhas épicas do Continente, além de aprofundar a jornada de Ciri, que deve se tornar cada vez mais central na narrativa.

O desafio será conquistar novamente a confiança do público e mostrar que a produção continua com fôlego para expandir seu universo.

Para os fãs de fantasia medieval, The Witcher segue sendo um dos maiores destaques do catálogo da Netflix.

Estreia: Confirmada para 2025, mas sem data.

5. Bem-vindo a Derry – 1ª temporada (Max)

Entre as estreias inéditas, Bem-vindo a Derry é uma das mais comentadas. A série serve como um prequel de “It – A Coisa”, explorando os eventos que antecedem as histórias do Clube dos Otários contra Pennywise.

Ambientada na década de 1960, a produção promete mergulhar na origem do palhaço assassino e no ciclo de terror que assombra a pequena cidade de Derry.

A expectativa é que traga a mesma atmosfera sombria dos filmes dirigidos por Andy Muschietti, mas com a possibilidade de aprofundar ainda mais o universo criado por Stephen King.

Com uma das criaturas mais icônicas do terror moderno como protagonista, a série tem tudo para se tornar um sucesso entre os fãs do gênero.

Estreia: Outubro de 2025



