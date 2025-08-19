fechar
Séries | Notícia

HBO revela o elenco da família Weasley para série original de Harry Potter

É oficial: Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina na nova série de Harry Potter!

Por Alice Lins Publicado em 19/08/2025 às 18:08
Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina
Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina - Divulgação/HBO Max

HBO acaba de divulgar a primeira imagem da família Weasley.

Além de Alastair Stout como Ron Weasley, podemos dar boas-vindas a Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina para a nova série original da HBO, Harry Potter. (Ah, e o Charlie Weasley está na Romênia agora, mas logo vai chegar para uma selfie completa!).

A produção, que já está sendo gravada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, tem estreia prevista para 2027, no canal e na HBO Max.

A série é uma produção da HBO em parceria com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television. O roteiro e a produção são de Francesca Gardiner, com Mark Mylod na direção de vários episódios e produção executiva.

Também integram a equipe de produção executiva J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.

