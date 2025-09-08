fechar
Cabelo | Notícia

4 óleos vegetais poderosos para cabelos cacheados

Incorporar óleos vegetais à sua rotina de cuidados é uma forma natural, acessível e eficaz de manter os cachos saudáveis, definidos e radiantes

Por Guilherme Gusmão Publicado em 08/09/2025 às 6:55
Mulher de cabelos cacheados
Mulher de cabelos cacheados - Oleg Fedotov A/iStock

Cabelos cacheados são lindos, versáteis e cheios de personalidade, mas também exigem cuidados especiais para manter a saúde, a hidratação e o brilho natural.

Uma das melhores formas de nutrir e fortalecer os cachos é através do uso de óleos vegetais, aliados poderosos que penetram na fibra capilar, combatem o ressecamento e definem os fios.

A seguir, conheça quatro óleos vegetais que fazem maravilhas nos cabelos cacheados – seja na umectação, finalização ou até mesmo em máscaras capilares caseiras.

1. Óleo de coco

O óleo de coco é um dos mais conhecidos entre os tratamentos naturais capilares – e por um bom motivo. Rico em ácidos graxos e com alta capacidade de penetração, ele hidrata profundamente e ajuda a reduzir a quebra dos fios.

Benefícios principais: nutrição intensa, controle de frizz e brilho.

Como usar: aplique puro nos cabelos secos para uma umectação noturna ou misture com sua máscara de tratamento favorita.

Dica: Prefira o óleo de coco extra virgem e prensado a frio para garantir a pureza do produto.

2. Óleo de abacate

Pouco falado, mas extremamente potente, o óleo de abacate é rico em vitaminas A, D e E, além de conter lecitina e potássio – nutrientes que ajudam a reparar os fios danificados e promover elasticidade.

Benefícios principais: hidratação profunda, elasticidade e regeneração da fibra capilar.

Como usar: ideal para umectação ou para potencializar máscaras de hidratação intensiva.

Perfeito para quem faz coloração ou química e sente os cachos mais opacos e frágeis.

3. Óleo de rícino

Também conhecido como óleo de mamona, o óleo de rícino é um velho conhecido de quem busca fortalecer o couro cabeludo e estimular o crescimento dos fios. Ele tem propriedades antibacterianas e antifúngicas que também ajudam a manter a raiz saudável.

Benefícios principais: fortalecimento, combate à queda e estímulo ao crescimento.

Como usar: aplique no couro cabeludo com massagens circulares antes de dormir e lave pela manhã. Pode ser misturado a óleos mais leves para facilitar a aplicação.

Importante: o óleo de rícino é denso e pegajoso, então use com moderação.

4. Óleo de semente de uva

Se seu cabelo é mais fino ou tende a pesar com facilidade, o óleo de semente de uva é uma excelente escolha. Leve e de rápida absorção, ele ajuda a selar as pontas duplas, suavizar o frizz e dar um brilho saudável sem deixar os fios oleosos.

Benefícios principais: selagem das cutículas, controle de frizz e brilho natural.

Como usar: ótimo para finalizar os cachos depois da fitagem ou como reparador de pontas.

Pode ser usado diariamente em pequenas quantidades.

