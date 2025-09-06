fechar
Cabelo | Notícia

Cabelos longos em alta: 3 cortes que valorizam o comprimento

Cabelos longos em alta: conheça três cortes que transformam o visual, trazendo movimento, sofisticação e leveza aos fios compridos.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 9:43
Mulher com cabelo com babyliss
Mulher com cabelo com babyliss - Liana Dudnik/Freepik

Quem ama manter os cabelos longos sabe que, além do comprimento, o corte certo faz toda a diferença. Ele dá movimento, leveza e pode transformar completamente o visual.

Selecionamos três cortes que estão em alta e que vão valorizar seus fios longos, mantendo-os modernos e cheios de estilo.

1. Camadas suaves

As camadas são perfeitas para quem quer movimento sem perder comprimento. Elas ajudam a dar leveza, valorizam o volume natural e funcionam para todos os tipos de cabelo, do liso ao ondulado. É um corte clássico que nunca sai de moda.

2. Corte em V

O corte em V mantém o comprimento nas pontas, mas cria um formato alongado e elegante nas costas. Ele é ideal para quem quer fios longos com mais estrutura, além de proporcionar um efeito visual alongador e sofisticado.

3. Franja longa ou cortina

A franja cortina ou longa é tendência e combina perfeitamente com cabelos longos. Ela emoldura o rosto, dá modernidade ao visual e ainda mantém o comprimento intacto, trazendo leveza e sofisticação ao look.

Valorize seu longo!

Manter cabelos longos não significa abrir mão de estilo. Esses três cortes valorizam o comprimento, adicionam movimento e deixam qualquer visual mais moderno e elegante.

