4 óleos vegetais ideais para umectação em cabelos lisos

A umectação também funciona em cabelos lisos, trazendo hidratação, força e brilho quando feita com os óleos certos. Veja 4 opções de óleos vegetais

A umectação capilar com óleos vegetais é uma técnica eficaz para devolver a nutrição aos cabelos, inclusive aos lisos.

Apesar de muita gente acreditar que o óleo pode deixar os fios pesados, a verdade é que, quando usado corretamente, ele oferece hidratação profunda, controla o frizz e previne pontas duplas.

O segredo está na escolha do óleo certo: leve, puro e com alta afinidade com a fibra capilar.

A seguir, veja quatro óleos vegetais ideais para umectação em cabelos lisos, com benefícios e formas de uso.

1. Óleo de coco: leveza e brilho natural

O óleo de coco é um dos mais usados na umectação por ser leve e penetrar facilmente na fibra capilar. Ele ajuda a prevenir a perda de proteína, sela as cutículas e deixa o cabelo com brilho e maciez, sem pesar.

Como usar: aplique uma pequena quantidade do óleo nos fios secos, deixe agir por 1 a 2 horas e enxágue com shampoo. Evite o uso excessivo na raiz para não deixar os fios oleosos.

2. Óleo de argan: nutrição sem oleosidade

Rico em vitamina E e antioxidantes, o óleo de argan é ideal para quem tem cabelos lisos com pontas ressecadas ou danificadas por calor. Ele hidrata sem pesar e reduz o frizz, sendo ótimo para uso frequente.

Como usar: pode ser usado em pequenas quantidades nas pontas como umectação leve ou misturado a máscaras capilares. Não deixa resíduos oleosos se bem enxaguado.

3. Óleo de semente de uva: ultra leve para fios finos

Se o seu cabelo liso é fino e sensível, o óleo de semente de uva é uma das melhores opções. Com textura bem leve, ele hidrata, fortalece os fios e combate a quebra, sem pesar ou deixar o aspecto oleoso.

Como usar: ideal para umectações rápidas. Aplique nos fios secos, aguarde 30 minutos e lave como de costume. Também pode ser usado como finalizador com apenas algumas gotas.

4. Óleo de jojoba: equilíbrio e controle da raiz

Apesar de ser chamado de óleo, a jojoba tem uma composição química semelhante ao sebo natural do couro cabeludo. Isso a torna excelente para quem sofre com raiz oleosa e pontas secas, comum em cabelos lisos.

Como usar: aplique no comprimento e pontas, ou use algumas gotas na raiz com massagem suave, deixando agir antes da lavagem. Ajuda a equilibrar a oleosidade sem obstruir os poros.