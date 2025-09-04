fechar
Unha | Notícia

3 dicas infalíveis para o esmalte preto durar muito mais

Com essas dicas, você pode manter o esmalte preto bonito e intacto por muito mais tempo. Afinal, unhas bem cuidadas fazem toda a diferença no visual

Por Guilherme Gusmão Publicado em 04/09/2025 às 13:03
Unhas com esmalte preto
Unhas com esmalte preto - iStock

O esmalte preto é um clássico que nunca sai de moda. Elegante, moderno e cheio de atitude, ele é escolha certa para quem quer unhas marcantes.

Mas quem já usou sabe: por ser uma cor escura e intensa, qualquer lasquinha fica evidente e pode arruinar o visual em minutos.

Para ajudar você a manter o preto impecável por muito mais tempo, reunimos 3 dicas essenciais para evitar que o esmalte preto descasque. Confira:

1. Prepare bem as unhas antes de esmaltar

A preparação é a chave para a durabilidade de qualquer esmalte, especialmente o preto. Comece removendo completamente qualquer resíduo de esmalte antigo com removedor sem acetona.

Em seguida, lave as mãos e use uma lixa polidora para tirar o brilho natural das unhas.

A superfície precisa estar limpa, seca e levemente porosa para que o esmalte adira melhor. 

2. Use base fortalecedora e finalize com top coat

Pular a base pode ser um erro fatal. Além de proteger as unhas do escurecimento, ela cria uma camada aderente para o esmalte.

Prefira as versões fortalecedoras ou com efeito primer.

Dica extra: reaplique o top coat a cada dois dias para renovar o brilho e reforçar a proteção.

3. Evite água quente e use luvas para tarefas domésticas

Um dos maiores vilões do esmalte duradouro é o contato frequente com água quente e produtos de limpeza. Eles ressecam o esmalte e o fazem descascar mais rápido.

A solução? Use luvas de borracha sempre que for lavar louça ou limpar a casa, e evite banhos muito quentes nos primeiros dois dias após a esmaltação.

