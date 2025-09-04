3 dicas infalíveis para o esmalte preto durar muito mais
Com essas dicas, você pode manter o esmalte preto bonito e intacto por muito mais tempo. Afinal, unhas bem cuidadas fazem toda a diferença no visual
O esmalte preto é um clássico que nunca sai de moda. Elegante, moderno e cheio de atitude, ele é escolha certa para quem quer unhas marcantes.
Mas quem já usou sabe: por ser uma cor escura e intensa, qualquer lasquinha fica evidente e pode arruinar o visual em minutos.
Para ajudar você a manter o preto impecável por muito mais tempo, reunimos 3 dicas essenciais para evitar que o esmalte preto descasque. Confira:
1. Prepare bem as unhas antes de esmaltar
A preparação é a chave para a durabilidade de qualquer esmalte, especialmente o preto. Comece removendo completamente qualquer resíduo de esmalte antigo com removedor sem acetona.
Em seguida, lave as mãos e use uma lixa polidora para tirar o brilho natural das unhas.
A superfície precisa estar limpa, seca e levemente porosa para que o esmalte adira melhor.
2. Use base fortalecedora e finalize com top coat
Pular a base pode ser um erro fatal. Além de proteger as unhas do escurecimento, ela cria uma camada aderente para o esmalte.
Prefira as versões fortalecedoras ou com efeito primer.
Depois da esmaltação, o segredo está no acabamento: o top coat. Ele forma uma película protetora que sela o esmalte e evita o desgaste nas pontas.
Dica extra: reaplique o top coat a cada dois dias para renovar o brilho e reforçar a proteção.
3. Evite água quente e use luvas para tarefas domésticas
Um dos maiores vilões do esmalte duradouro é o contato frequente com água quente e produtos de limpeza. Eles ressecam o esmalte e o fazem descascar mais rápido.
A solução? Use luvas de borracha sempre que for lavar louça ou limpar a casa, e evite banhos muito quentes nos primeiros dois dias após a esmaltação.