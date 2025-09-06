fechar
Cabelo | Notícia

5 penteados fáceis que deixam o look mais fashion em minutos

Cinco penteados rápidos e fáceis que transformam qualquer look em fashion, sem complicação e em poucos minutos do seu dia a dia.

Por Daniela de Sá Publicado em 06/09/2025 às 9:37
Hailey Bieber usando um 'slick bun'.
Hailey Bieber usando um 'slick bun'. - Foto: Reprodução/Instagram

Às vezes, tudo o que você precisa é de um penteado rápido para transformar seu visual e dar aquele toque fashion sem gastar horas na frente do espelho.

Selecionamos 5 ideias práticas que funcionam para qualquer ocasião, do dia a dia ao happy hour, e que elevam o look em minutos.

1. Trança embutida lateral

A clássica trança embutida ganha versão lateral para um visual moderno e delicado. Funciona tanto para cabelos longos quanto médios e adiciona um charme instantâneo a qualquer produção.

Perfeita para dias de pressa ou para dar um up no visual casual.

2. Slick bun (coque baixo e alinhado)

O slick bun é aquele coque baixo, elegante e super polido, que deixa o look sofisticado em segundos. Ideal para trabalhar com peças minimalistas ou para eventos que pedem um toque chic, sem esforço.

3. Meio preso com torcidinho

O penteado meio preso com torcidinho é super democrático: mantém o cabelo solto e leve, mas adiciona um detalhe fashion que transforma o look. É versátil, fácil de fazer e perfeito para quem quer algo simples, mas cheio de estilo.

4. Rabo de cavalo texturizado

O rabo de cavalo continua firme como queridinho das fashionistas. Nesta versão, um pouco de textura e volume na coroa deixam o penteado moderno e cheio de movimento. Ideal para produções casuais ou até para combinar com acessórios de cabelo.

5. Coque bagunçado com fios soltos

O charme do coque bagunçado está nos fios soltos que enquadram o rosto. Ele é rápido, despretensioso e dá aquela impressão de que você se esforçou, mas na verdade fez em poucos minutos. Combina com looks casuais ou até mais sofisticados.

Escolha seu próximo penteado!

Nem sempre é preciso perder muito tempo arrumando o cabelo para estar estilosa. Esses 5 penteados rápidos e fáceis mostram que é possível transformar qualquer look em algo fashion em questão de minutos.

