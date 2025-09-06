5 penteados fáceis que deixam o look mais fashion em minutos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cinco penteados rápidos e fáceis que transformam qualquer look em fashion, sem complicação e em poucos minutos do seu dia a dia.

Clique aqui e escute a matéria

Às vezes, tudo o que você precisa é de um penteado rápido para transformar seu visual e dar aquele toque fashion sem gastar horas na frente do espelho.

Selecionamos 5 ideias práticas que funcionam para qualquer ocasião, do dia a dia ao happy hour, e que elevam o look em minutos.

1. Trança embutida lateral

A clássica trança embutida ganha versão lateral para um visual moderno e delicado. Funciona tanto para cabelos longos quanto médios e adiciona um charme instantâneo a qualquer produção.

Perfeita para dias de pressa ou para dar um up no visual casual.

2. Slick bun (coque baixo e alinhado)

O slick bun é aquele coque baixo, elegante e super polido, que deixa o look sofisticado em segundos. Ideal para trabalhar com peças minimalistas ou para eventos que pedem um toque chic, sem esforço.

3. Meio preso com torcidinho

O penteado meio preso com torcidinho é super democrático: mantém o cabelo solto e leve, mas adiciona um detalhe fashion que transforma o look. É versátil, fácil de fazer e perfeito para quem quer algo simples, mas cheio de estilo.

4. Rabo de cavalo texturizado

O rabo de cavalo continua firme como queridinho das fashionistas. Nesta versão, um pouco de textura e volume na coroa deixam o penteado moderno e cheio de movimento. Ideal para produções casuais ou até para combinar com acessórios de cabelo.

5. Coque bagunçado com fios soltos

O charme do coque bagunçado está nos fios soltos que enquadram o rosto. Ele é rápido, despretensioso e dá aquela impressão de que você se esforçou, mas na verdade fez em poucos minutos. Combina com looks casuais ou até mais sofisticados.

Escolha seu próximo penteado!

Nem sempre é preciso perder muito tempo arrumando o cabelo para estar estilosa. Esses 5 penteados rápidos e fáceis mostram que é possível transformar qualquer look em algo fashion em questão de minutos.

VEJA MAIS: Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo