Cabelo | Notícia

3 óleos vegetais para estimular o crescimento do cabelo crespo

Incluir esses três óleos naturais na sua rotina pode acelerar o crescimento e melhorar a saúde dos fios de forma natural e super eficaz

Por Guilherme Gusmão Publicado em 04/09/2025 às 17:31
Mulher segurando seu cabelo com a mão
Mulher segurando seu cabelo com a mão - blackday/iStock

O cabelo crespo, por sua textura única, exige cuidados especiais para crescer saudável e forte. A boa notícia é que alguns óleos naturais têm propriedades que estimulam o crescimento, fortalecem a raiz e evitam a quebra dos fios.

Usados corretamente, eles podem transformar sua rotina de cuidados capilares.

Confira três óleos naturais ideais para quem quer ver o cabelo crespo crescer com saúde e definição.

1. Óleo de rícino: fortalecimento e crescimento acelerado

O óleo de rícino é um dos mais indicados para estimular o crescimento capilar. Rico em ácido ricinoleico, ele melhora a circulação no couro cabeludo, o que ajuda a nutrir os folículos e fortalecer os fios desde a raiz.

Além disso, tem ação antibacteriana e antifúngica, ajudando a manter o couro cabeludo saudável e livre de irritações que podem impedir o crescimento.

Como usar: aplique no couro cabeludo com massagens circulares, deixe agir por pelo menos 30 minutos ou durante a noite, e depois lave normalmente.

2. Óleo de alecrim: estimula a circulação e combate a queda

O óleo essencial de alecrim é famoso por sua capacidade de melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, estimulando os folículos pilosos e promovendo o crescimento saudável dos fios.

Além disso, o alecrim ajuda a controlar a oleosidade e a prevenir a caspa, criando um ambiente ideal para o crescimento do cabelo crespo.

Como usar: dilua algumas gotas em um óleo base (como óleo de coco) e aplique no couro cabeludo. Massageie e deixe agir por 30 minutos antes de lavar.

3. Óleo de hortelã-pimenta: refrescante e estimulante

O óleo de hortelã-pimenta tem efeito refrescante e melhora o fluxo sanguíneo no couro cabeludo. Esse aumento da circulação estimula o crescimento dos fios e ajuda a fortalecer o cabelo crespo.

Também possui propriedades antimicrobianas, ajudando a manter o couro cabeludo limpo e saudável.

Como usar: misture gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta em um óleo vegetal neutro e aplique no couro cabeludo com massagens suaves. Use uma ou duas vezes por semana.

