4 produtos para cabelo crespo que são importantes na rotina capilar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Manter o cabelo crespo saudável exige hidratação constante, proteção e os produtos certos em cada etapa da rotina de cuidados. Veja essas dicas

Clique aqui e escute a matéria

Cabelos crespos têm uma estrutura única: os fios formam espirais apertadas que impedem que a oleosidade natural do couro cabeludo percorra todo o comprimento. Por isso, a rotina capilar para esse tipo de cabelo precisa de produtos específicos que garantam hidratação, nutrição, definição e proteção contra agressões externas.

Mais do que estética, cuidar dos fios crespos é uma questão de saúde capilar — e o uso adequado de cremes, óleos e finalizadores pode transformar completamente a relação com o cabelo natural. Com tantas opções no mercado, pode ser difícil saber por onde começar ou quais produtos realmente fazem diferença. Mas existem alguns que são fundamentais em qualquer rotina, seja no dia a dia ou em cuidados mais intensivos.

Eles ajudam a manter o cabelo nutrido, evitar a quebra, definir os cachos e proteger os fios da ação do tempo, do calor e do ressecamento. Confira abaixo quatro produtos essenciais — incluindo um clássico da linha Yamasterol — que valem a pena incorporar à sua rotina.

1. Creme multifuncional Yamasterol Babosa

O Yamasterol Babosa é um dos queridinhos dos cabelos crespos há décadas. Multifuncional, ele pode ser usado como pré-shampoo, condicionador, creme de pentear ou base para hidratação. A versão com babosa (Aloe Vera) tem alto poder hidratante e regenerador, sendo ideal para devolver a umidade natural dos fios e dar maciez.

Ele também ajuda na hora de desembaraçar, o que reduz a quebra e facilita o cuidado diário. Seu diferencial é a leveza: não pesa no cabelo, mesmo em uso diário. Uma ótima opção para quem busca praticidade sem abrir mão da saúde capilar.

2. Óleo vegetal de rícino

O óleo de rícino (ou óleo de mamona) é um clássico na nutrição dos fios crespos. Rico em ácidos graxos e vitamina E, ele fortalece os fios desde a raiz, estimula o crescimento e combate o ressecamento. Pode ser usado puro no couro cabeludo com massagens circulares ou adicionado a máscaras de tratamento para potencializar os resultados.

Também é um aliado na umectação noturna, quando aplicado em todo o cabelo e deixado agir por algumas horas antes da lavagem. Para quem sofre com queda ou afinamento dos fios, esse óleo é um verdadeiro reforço.

3. Creme de pentear com proteção térmica

O creme de pentear é indispensável para definir os fios e manter a hidratação ao longo do dia. Se tiver proteção térmica, melhor ainda: ele vai proteger o cabelo do calor do sol e de ferramentas como secadores e difusores.

Ao escolher um bom creme de pentear, vale observar a textura (mais densa para crespos tipo 4) e os ativos hidratantes, como manteiga de karité, óleo de coco ou pantenol. Esse produto também ajuda a formar e manter os cachos definidos, reduz o frizz e facilita o day after, quando o cabelo precisa de revitalização.

4. Máscara de hidratação profunda

A máscara de hidratação profunda é o produto que vai tratar o cabelo crespo de dentro para fora. Usada semanalmente ou a cada 10 dias, ela ajuda a repor a água perdida, devolver elasticidade e prevenir a quebra. Opte por fórmulas com aloe vera, glicerina, pantenol ou extratos naturais, que atuam na camada mais interna da fibra capilar.

Após a lavagem, aplique a máscara com o cabelo ainda úmido, enluve mecha por mecha e deixe agir o tempo indicado na embalagem. Esse ritual garante um cabelo mais forte, brilhante e fácil de manejar.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

