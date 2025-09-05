fechar
5 cortes de cabelo mais desejados pelas It Girls em 2025

Conheça 5 cortes de cabelo que são a aposta das It Girls em 2025, trazendo estilo, movimento e modernidade sem perder personalidade.

Por Daniela de Sá Publicado em 05/09/2025 às 13:46
Influenciadoras SubMarina, Phoebe Torrance Liv Resenhas
Influenciadoras SubMarina, Phoebe Torrance Liv Resenhas - Fotos: Reprodução/Instagram

Se você está de olho nas tendências de cabelo, 2025 traz cortes que combinam estilo, atitude e versatilidade.

Das celebridades internacionais às influencers brasileiras, as It Girls estão apostando em visuais modernos que valorizam movimento, textura e personalidade.

Selecionamos cinco cortes que prometem dominar o feed e o salão neste ano — perfeitos para quem quer atualizar o look sem perder a essência.

1. Blunt Bob

O blunt bob é aquele corte reto e elegante que caiu no gosto das fashionistas. Com pontas perfeitamente alinhadas, ele transmite sofisticação e estilo, funcionando bem em cabelos lisos ou levemente ondulados. Além disso, é super fácil de manter e dá um ar contemporâneo a qualquer visual.

2. Shaggy

O shaggy é o corte queridinho para quem ama volume e movimento. Com camadas desconectadas e textura natural, ele cria um efeito despojado e moderno, ideal para cabelos lisos, ondulados ou cacheados. É perfeito para quem quer um look cheio de personalidade sem esforço.

3. Wolf Cut

Com inspiração no corte dos anos 70, o wolf cut combina camadas longas e repicadas, criando um visual ousado e cheio de atitude. Ele dá destaque à textura natural dos fios e permite brincar com penteados, tornando o cabelo leve e cheio de movimento.

4. Butterfly Cut

O butterfly cut é delicado e versátil, com camadas estratégicas que se abrem suavemente ao redor do rosto, como as asas de uma borboleta. Esse corte é perfeito para quem busca leveza, feminilidade e um visual super fashion, sem abrir mão do comprimento.

5. Franja Repicada

A franja repicada voltou com tudo! Ela moderniza qualquer corte e dá um toque de estilo sem radicalizar no comprimento. Pode ser usada com cabelos longos, médios ou curtos, criando movimento e enquadrando o rosto de forma natural.

Dicas para manter os cortes em dia

  • Finalização: aposte em texturizadores ou leave-ins leves para destacar camadas, repicados e movimento natural.
  • Manutenção: aparar as pontas e ajustar franjas a cada 2 a 3 meses ajuda a manter o corte sempre fresh.
  • Versatilidade: todos esses cortes permitem penteados variados, como meio preso, coques desconstruídos ou ondas soltas.

