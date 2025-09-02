3 penteados rápidos e fáceis para quando seu cabelo estiver naqueles dias
Descubra como transformar seu visual em minutos com penteados rápidos e fáceis, ideais para aqueles dias em que o cabelo não coopera.
Tem dias em que o cabelo simplesmente não colabora. Mas calma: com alguns truques e penteados rápidos, você consegue sair de casa estilosa sem perder tempo.
Selecionamos 3 opções práticas, que funcionam para diferentes tipos de cabelo e garantem um visual bonito em poucos minutos.
1. Trança embutida frontal
A trança embutida é perfeita para controlar os fios rebeldes e dar um visual moderno e arrumado. Comece perto da raiz e vá incorporando mechas à medida que tricota.
É ideal para quem quer um penteado duradouro, que funciona tanto no trabalho quanto em passeios.
2. Slick bun (coque baixo e liso)
O slick bun é aquele coque baixo, liso e elegante, que parece sofisticado sem esforço. Use um pouco de gel ou mousse para deixar os fios no lugar, prenda o coque na nuca e pronto! Esse penteado é perfeito para eventos mais formais ou dias em que você quer um look clean.
3. Meio preso
O clássico meio preso é super versátil e rápido de fazer. Basta separar a parte de cima do cabelo e prender com um elástico ou presilha, deixando o restante solto.
Ele é ideal para dias corridos, criando um look delicado e moderno ao mesmo tempo.
Dicas extras
- Use grampos e elásticos que combinem com a cor do cabelo para um acabamento mais discreto.
- Um pouco de spray ou mousse ajuda a controlar o frizz e dar textura aos penteados.
- Não se preocupe com a perfeição: penteados levemente despojados estão super em alta e deixam o visual mais natural.
Com essas opções, mesmo nos dias de cabelo “teimoso”, você consegue se sentir bonita e confiante em poucos minutos. Escolha seu favorito e arrase!