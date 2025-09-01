fechar
Cabelo | Notícia

Escova progressiva natural: alternativas sem formol que estão ganhando espaço

Esses produtos prometem reduzir o volume, controlar o frizz e manter o brilho, sem agredir o cabelo ou comprometer a saúde do couro cabeludo

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/09/2025 às 16:29
Mulher com cabelo sedosos e brilhosos
Mulher com cabelo sedosos e brilhosos - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Com a crescente preocupação com a saúde dos fios e os efeitos do formol, as escovas progressivas naturais vêm se tornando a escolha preferida de quem busca alisamento seguro e eficaz.

Esses produtos prometem reduzir o volume, controlar o frizz e manter o brilho, sem agredir o cabelo ou comprometer a saúde do couro cabeludo.

Como funcionam as escovas progressivas naturais

Diferente das fórmulas tradicionais, que utilizam formol ou derivados químicos agressivos, as versões naturais apostam em ativos orgânicos, óleos vegetais e proteínas reconstrutoras.

Eles ajudam a alinhar os fios, nutrir a fibra capilar e criar um efeito liso suave, mantendo a textura natural e evitando ressecamento.

Benefícios principais

  • Menos agressão aos fios: sem formol, o cabelo sofre menos danos e quebra.
  • Hidratação e nutrição: ingredientes naturais ajudam a repor água e lipídios, mantendo o cabelo macio e sedoso.
  • Controle do frizz e do volume: ideal para fios rebeldes ou indisciplinados.
  • Versatilidade para todos os tipos de cabelo: funciona em lisos, ondulados, cacheados e crespos, respeitando a textura natural.

Dicas para o melhor resultado

  • Escolha produtos de qualidade com ativos nutritivos e fórmulas sem químicos agressivos.
  • Siga o passo a passo corretamente, aplicando o produto no comprimento e pontas antes de fazer a selagem com chapinha.
  • Mantenha cuidados pós-procedimento, como hidratação regular e proteção térmica, para prolongar o efeito do alisamento.

Saúde capilar

As escovas progressivas naturais surgem como alternativa segura e eficiente para quem deseja fios lisos, hidratados e com menos frizz, sem abrir mão da saúde capilar.

Com a escolha certa e uma aplicação cuidadosa, é possível alcançar um efeito duradouro e bonito, respeitando a textura natural dos cabelos.

Leia também

Skincare para área dos olhos: cremes que fazem diferença de verdade
autocuidado

Skincare para área dos olhos: cremes que fazem diferença de verdade
Pele desidratada x pele seca: como identificar e tratar corretamente
autocuidado

Pele desidratada x pele seca: como identificar e tratar corretamente

Compartilhe

Tags