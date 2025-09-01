Pele desidratada x pele seca: como identificar e tratar corretamente
A confusão pode levar ao uso de produtos inadequados, que não resolvem o problema e, em alguns casos, até pioram a situação
Clique aqui e escute a matéria
Muitas pessoas confundem pele desidratada com pele seca, mas a diferença entre elas é fundamental para escolher os cuidados certos.
Entender os sinais de cada condição é o primeiro passo para devolver saúde, conforto e viço à pele.
Pele desidratada: falta de água, não de óleo
A pele desidratada ocorre quando há deficiência de água na cútis, independentemente do tipo natural de pele. Ela pode aparecer em peles oleosas, mistas ou secas e apresenta sinais como:
- Sensação de repuxamento, especialmente após limpeza.
- Rugosidade e aspecto opaco.
- Linhas finas temporárias, que desaparecem quando a pele é hidratada.
Tratamento: apostar em hidratantes à base de ácido hialurônico, glicerina ou aloe vera, além de aumentar a ingestão de água e usar produtos que ajudem a reter a umidade da pele.
Pele seca: deficiência de óleo
Já a pele seca tem menor produção natural de lipídios, o que compromete a barreira de proteção e facilita a perda de água. Os sinais mais comuns incluem:
- Aspecto áspero e opaco constante.
- Descamação em áreas mais críticas, como bochechas e testa.
- Sensação de desconforto contínuo, mesmo após hidratação superficial.
Tratamento: produtos mais nutritivos e ricos em óleos e manteigas vegetais, que ajudam a restaurar a barreira lipídica e reduzir o ressecamento.
Como identificar corretamente
- Puxe levemente a pele e observe: se as linhas finas desaparecem rapidamente com hidratação, provavelmente é desidratação.
- Se a pele apresenta descamação e ressecamento mesmo com cuidados, trata-se de pele seca.
- Um diagnóstico correto ajuda a evitar produtos pesados demais ou muito leves, garantindo resultados efetivos.
Cuidados complementares
- Evitar banhos muito quentes e sabonetes agressivos.
- Usar protetor solar diariamente, já que ambas as condições podem acelerar o envelhecimento da pele.
- Adaptar a rotina conforme as mudanças de estação e clima, pois a desidratação tende a piorar em ambientes secos e a pele seca em temperaturas baixas.