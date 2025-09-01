fechar
Pele desidratada x pele seca: como identificar e tratar corretamente

A confusão pode levar ao uso de produtos inadequados, que não resolvem o problema e, em alguns casos, até pioram a situação

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/09/2025 às 15:59
Mulher passando hidratante nas costas
Mulher passando hidratante nas costas - Freepik

Muitas pessoas confundem pele desidratada com pele seca, mas a diferença entre elas é fundamental para escolher os cuidados certos.

Entender os sinais de cada condição é o primeiro passo para devolver saúde, conforto e viço à pele.

Pele desidratada: falta de água, não de óleo

A pele desidratada ocorre quando há deficiência de água na cútis, independentemente do tipo natural de pele. Ela pode aparecer em peles oleosas, mistas ou secas e apresenta sinais como:

  • Sensação de repuxamento, especialmente após limpeza.
  • Rugosidade e aspecto opaco.
  • Linhas finas temporárias, que desaparecem quando a pele é hidratada.

Tratamento: apostar em hidratantes à base de ácido hialurônico, glicerina ou aloe vera, além de aumentar a ingestão de água e usar produtos que ajudem a reter a umidade da pele.

Pele seca: deficiência de óleo

Já a pele seca tem menor produção natural de lipídios, o que compromete a barreira de proteção e facilita a perda de água. Os sinais mais comuns incluem:

  • Aspecto áspero e opaco constante.
  • Descamação em áreas mais críticas, como bochechas e testa.
  • Sensação de desconforto contínuo, mesmo após hidratação superficial.

Tratamento: produtos mais nutritivos e ricos em óleos e manteigas vegetais, que ajudam a restaurar a barreira lipídica e reduzir o ressecamento.

Como identificar corretamente

  • Puxe levemente a pele e observe: se as linhas finas desaparecem rapidamente com hidratação, provavelmente é desidratação.
  • Se a pele apresenta descamação e ressecamento mesmo com cuidados, trata-se de pele seca.
  • Um diagnóstico correto ajuda a evitar produtos pesados demais ou muito leves, garantindo resultados efetivos.

Cuidados complementares

  • Evitar banhos muito quentes e sabonetes agressivos.
  • Usar protetor solar diariamente, já que ambas as condições podem acelerar o envelhecimento da pele.
  • Adaptar a rotina conforme as mudanças de estação e clima, pois a desidratação tende a piorar em ambientes secos e a pele seca em temperaturas baixas.

