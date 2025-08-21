Cores de unhas que vão dominar setembro e já estão em alta nos salões
Confira essa seleção de tons que prometem ser tendência em setembro, destacando unhas elegantes, modernas e que combinam com diferentes estilos
Setembro chega trazendo novidades não apenas na moda e na beleza, mas também no universo das unhas. Os salões já registram um movimento crescente de clientes buscando cores que representem a estação e, ao mesmo tempo, expressem personalidade e estilo. A cada temporada, surgem tons que se destacam por sua versatilidade, sofisticação ou ousadia, e para este mês não é diferente.
As cores escolhidas para setembro refletem a dualidade entre elegância e diversão, permitindo que as unhas se tornem um acessório que complementa o visual e traduz sentimentos e tendências da época. Manicures e especialistas em esmaltes afirmam que, embora as nuances clássicas continuem conquistando espaço, há um forte crescimento na procura por tons que combinam modernidade e praticidade, ideais tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.
A escolha do esmalte vai além da estética: ela também influencia a sensação de autoestima e bem-estar, transformando a simples rotina de cuidados em um ritual de expressão pessoal. Para quem gosta de se manter atualizada, conhecer as cores que estarão em alta é uma forma de manter as unhas alinhadas com o que é tendência e, ao mesmo tempo, adaptar os tons ao próprio estilo.
Nude rosado
O nude rosado continua sendo uma das apostas mais fortes, especialmente para quem busca elegância discreta. A tonalidade é versátil, combinando com qualquer produção e ocasião, desde o trabalho até eventos sociais.
Essa cor transmite suavidade e delicadeza, mas também confere um ar sofisticado às mãos. Manicures apontam que o nude rosado é ideal para quem deseja unhas bem cuidadas e com aparência natural, permitindo que acessórios, roupas e maquiagens se destaquem sem competição visual.
Vermelho intenso
O vermelho intenso permanece como uma cor clássica e poderosa. Este tom é perfeito para quem deseja transmitir confiança e presença, sendo uma escolha atemporal para mulheres de todas as idades.
O vermelho intenso também é um curinga para eventos noturnos, pois realça a elegância e acrescenta charme ao look. A dica dos profissionais é combiná-lo com acabamento glossy para garantir que a cor se mantenha vibrante por mais tempo, elevando ainda mais a sensação de cuidado e estilo.
Lilás pastel
O lilás pastel aparece como uma das novidades da estação, trazendo um toque de suavidade e modernidade. É uma cor delicada, mas que chama atenção por sua singularidade, ideal para quem gosta de inovar sem exageros.
Profissionais explicam que o lilás pastel combina bem com tons neutros de roupas e acessórios, sendo perfeito para equilibrar produções mais sóbrias e adicionar um ponto de cor discreto, porém marcante.
Terracota
O terracota é uma cor que remete à natureza e à sofisticação, trazendo aconchego e personalidade para as unhas. Tons terrosos estão em alta na moda e agora refletem diretamente nas escolhas de esmaltes.
Esta nuance é indicada para quem deseja transmitir segurança e estilo, sem abrir mão de modernidade. Manicures afirmam que o terracota é excelente para o dia a dia, pois combina facilmente com diferentes tons de pele e produz um efeito elegante sem esforço.
Azul profundo
O azul profundo surge como uma opção ousada e sofisticada, perfeita para quem quer fugir do tradicional sem exagerar.
A tonalidade remete à serenidade e ao mistério, sendo indicada para noites e eventos especiais. Especialistas destacam que o azul profundo pode ser combinado com detalhes metálicos ou nail arts discretas, garantindo um visual moderno e elegante que se mantém em alta ao longo do mês.