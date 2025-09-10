fechar
Mulher se manifesta após ter foto sensual compartilhada por namorado de Iza

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/09/2025 às 8:12
Uma mulher identificada como Adrielly usou as redes sociais nesta terça-feira (9), e se manifestou após ter uma foto em que aparece de biquíni republicada por Yuri Lima, namorado da cantora Iza, no Instagram.

O caso virou assunto entre os itnernautas na web, e reacendeu polêmicas antigas sobre caso de traição envolvendo o ex-jogador de futebol do Mirassol.

“Gente, vim aqui me pronunciar sobre tudo isso que tá acontecendo na internet, né, essa fofoca toda. Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele, provavelmente, deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e ‘IZA’, ‘IZA’, ‘IZA’, ‘IZA’, e essa foto minha é de 2024, se eu não me engano. E foi isso que aconteceu, gente, eu não tenho muito o que falar”, declarou Adrielly.

Diante da repercussão, o namorado de Iza removeu a republicação do conteúdo. Em tempo, este é um novo recurso da plataforma, e não só ele, como outros usuários já relataram episódios não intencionais de compartilhamento de conteúdo por engano.

