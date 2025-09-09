fechar
De biquíni vermelho, Julia Puzzuoli provoca clima quente nas redes sociais ao exibir seu corpaço

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/09/2025 às 19:51
A influenciadora Julia Puzzuoli incendiou o clima nas redes sociais! Em seu Instagram, a jovem publicou uma série de fotos usando biquíni vermelho e conquistou a atenção dos internautas de plantão.

Nas imagens, Julia surge toda plena realizando um passeio de lancha e fazendo suas poses descontraídas. “Hmm gatinho a vista?!”, brincou ela na legenda da publicação.

A tiktoker também roubou a cena com suas curvas definidas e as marquinhas evidentes em sua pele bronzeada. Nos comentários da publicação, Julia Puzzuoli recebeu o carinho de fãs e amigos.

“Deusa gostosa”, comentou um seguidor. “Que sereia linda demais”, afirmou outro. “Maravilhosa em todos os sentidos”, declarou uma admiradora. “Bem plena ela”, disse outra fã.

Julia Puzzuoli (Foto: Reprodução/Instagram)
Julia Puzzuoli (Foto: Reprodução/Instagram)

