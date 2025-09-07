Solange Almeida surpreende em cliques de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/09/2025 às 12:22
Solange Almeida, cantora, na última sexta-feira (5), surpreendeu os seguidores ao aparecer de biquíni, em várias fotos compartilhadas em seu perfil na rede social. A forrozeira mostrou o corpo de Barbie e deixou à mostra algumas tatuagens. Os elogios foram inevitáveis.

“Muito maravilhosa”, “Gata”, “A coisa mais linda da minha vida”, “Coisa linda”, “Linda, gostosa, maravilhosa e inspiração”, “Me sneti humilhada. Que corpão a rainha tem, gente”, “Gostosa”, foram alguns comentários.

Na legenda da publicação, Solange relembra toda sua trajetória árdua para emagrecer e como atividade física moldou sua maneira de encarar a si mesma. “Cuidar de si mesma é um ato de amor-próprio. E em 2008 fiz a bariátrica e comecei a trocar excessos por equilíbrio, preguiça por movimento, descuido por autocuidado. O segredo não está na idade, mas na decisão de começar e persistir. Quando a gente entende que saúde é liberdade, cada treino vira vitória”, começou.

“Mudar hábitos nunca é tarde, principalmente quando o assunto é saúde. Aos 51 anos, cada escolha que tenho feito reflete não só no corpo, mas também na mente e na alma. Alimentação equilibrada, treinos consistentes e disciplina diária não são apenas sobre estética, mas sobre energia, disposição e qualidade de vida. Aos 51, não se trata de correr atrás do tempo, mas de caminhar lado a lado com ele, vivendo cada fase com força, vitalidade e plenitude!!!”, concluiu.

Solange Almeida. Foto: Reprodução/ Instagram
Solange Almeida. Foto: Reprodução/ Instagram

